Hyundai Ioniq 6 Menggoda dengan Jarak Tempuh 519 KM

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(UDA)

Hyundai Ioniq 6 secara resmi mengaspal di Indonesia dan kian menambah pilihan mobil listrik di atas Rp1 miliar. Mobil ini menawarkan desain yang dinamis, teknologi canggih, dan data tempuh mencapai 500 km.President Director of Hyundai Motors Indonesia (HMID), WooJune Cha, mengatakan Ioniq 6 hadir sebagai langkah memperkuat di segmen kendaraan listrik dan mobilitas cerdas. Selain itu, model satu ini juga menjadi bentuk dukungan kepada pemerintah yang sedang mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia."Melalui pengenalan model baru ini, kami menyediakan berbagai pilihan kepada konsumen Indonesia, sehingga mereka dapat memiliki lebih banyak opsi dalam memilih kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka,” ujar WooJune Cha pada Senin (14-8-2023) di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023.Para insinyur menghadirkan desain eksterior dengan Electrified Streamliner yang sporty dan modern. Ioniq 6 juga menjadi mobil dari pabrikan asal Korea Selatan tersebut dengan drag coefficient terendah, yaitu 0,21, menjadikannya sebagai salah satu BEV paling aerodinamis saat ini.Kesan mewah dan futuristis tampak dari penggunaan desain lighting Parametric Pixels di lampu depan dan lampu belakang serta Parametric Pixel High-Mounted Stop Lamp pada rear spoiler. Kemudian Ioniq 6 juga sudah menggunakan Flush Door Handles yang telah dirancang saksama untuk meningkatkan aerodinamika.Sedangkan desain interiornya terinspirasi dari bentuk kepompong, yang memaksimalkan legroom dan lantai yang rata, dan didukung lebih banyak terhadap penyimpanan barang. Bagian joknya dilengkapi dengan fitur Relaxation Comfort Seat di mana posisi bantalan kursi, sandaran kursi, dan penyangga kaki bisa diatur sesuai keinginan. Lalu, kursi pengemudi dan kursi penumpang depan telah dilengkapi dengan pengaturan elektrik 10 arah, lumbar support, memory function, serta pendingin dan pemanas kursi, jadi pengguna bisa menjaga postur tubuh dan kenyamanan tetap sempurna selama berkendara.Sistem hiburan penumpang didukung supervision Digital Cluster berukuran 12.3 inci dan Head-up Display, Bluetooth. Konektivitas yang ditawarkan menjamin pengalaman hiburan immersive selama perjalanan, apalagi IONIQ 6 juga dilengkapi 8 BOSE Premium Audio System dengan External Amplifier dan LED ambient mood lighting.Performa yang ditawarkan mencapai 239 kW dan torsi 605 Nm. Tenaga ini berhasil tercipta berkat dual motor dengan sistem penggerak all-wheel drive. Catatan para insinyur menunjukan akselerasi 0-100 km/jam di 5,1 detik, dan kecepatan maksimalnya di 185 km/jam.Kemudian baterai yang digunakan berkapasitas 77,4 kWh yang bisa membawa mobil melesat sejauh 519 KM. Ioniq 6 telah mendukung teknologi DC ultra fast charging hingga 800V yang mampu mengisi daya kendaraan hanya dalam waktu 18 menit (10%–80%) menggunakan ultra fast-charger dengan kapasitas 350 kW, sedangkan AC standard charging dengan daya 7kW dengan waktu pengisian sekitar 12 jam (0%–100%).Keamanan Ioniq 6 sudah didukung ADAS Hyundai SmartSense agar bisa memantau area sekitar dan membantu pengguna menghindari potensi bahaya saat mengemudi. Tercatat ada Intelligent Front-lighting System (IFS), Forward Collision-Avoidance Assist 2 (FCA 2), Blind-Spot Collision-avoidance Assist (BCA), Blind-Spot View Monitor (BVM), Driver Attention Warning (DAW) yang meliputi Leading Vehicle Departure Alert, Lane Following Assist (LFA), Lane Keeping Assist - Line/Road-Edge (LKA-L/R), Parking Collision-avoidance Assist-Reverse (PCA-R), Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA), Rear Occupant Alert (ROA), Safe Exit Warning (SEW), Smart Cruise Control (SCC) with Stop & Go Function, dan Surround View Monitor (SVM).Saat ini Ioniq 6 sudah mulai bisa dipesan di dealer dengan harga Rp1.197.000.000 (on the road DKI Jakarta) dengan pilihan warna Abyss Black Pearl, Serenity White Pearl, Gravity Gold Matte, Nocturne Grey Matte, Biophilic Blue Pearl.