All New Honda HR-V & BR-V Diganjar Bintang 5 ASEAN NCAP

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ERA)

New Car Assessment Program for Southeast Asia (ASEAN NCAP) sudah melakukan uji coba tabrak All New Honda HR-V dan All New Honda BR-V. Kedua mobil model sport utility vehicle (SUV) tersebut kemudian berhasil mendapatkan status bintang lima alias rating tingkat keselamatan tertinggi oleh organisasi nirlaba tersebut.All New HR-V berhasil meraih skor 81.38 dari 100 di mana mobil ini berhasil melewati serangkaian tes uji tabrak dari bagian depan dan juga samping nya serta pengujian fitur-fitur keselamatannya. All New HR-V berhasil meraih skor 28.00/32 untuk kategori Adult Occupant Protection (AOP), skor 45.31/51 untuk Child Occupant Protection (COP), skor 19.50/21 untuk Safety Assist Technologies (SATs), dan 8.00/16 for Motorcyclist Safety (MS).Mobil ini pertama kali diperkenalkan di kawasan Asia Tenggara pada bulan November 2021 lalu, kemudian pada 23 Maret 2022 di Indonesia. Hingga kini All New HR-V ini telah dijual di 9 Negara di kawasan ASEAN dengan total penjualan kumulatif lebih dari 25 ribu unit.Model SUV Honda lainnya yaitu All New BR-V berhasil meraih skor 77.02 dari 100 di mana mobil ini berhasil melewati serangkaian tes uji tabrak dari bagian depan dan juga samping nya serta pengujian fitur-fitur keselamatannya. All New HR-V berhasil meraih skor 26.98/32 untuk kategori Adult Occupant Protection (AOP), kemudian 44.53/51 untuk Child Occupant Protection (COP), skor 16.50/21 untuk Safety Assist Technologies (SATs), dan 8.10/16 for Motorcyclist Safety (MS).BR-V generasi kedua ini diluncurkan pertama kali di Indonesia pada bulan September 2021 dan mulai dijual pada bulan Januari 2022. Dua bulan berselang, Indonesia memulai ekspor perdana All New BR-V ke Negara-Negara di kepulauan Karibia.Pada bulan Agustus 2022, Thailand menjadi Negara kedua di kawasan ASEAN yang menjual All New BR-V. Hingga kini All New BR-V sudah diekspor lebih dari 1.500 unit ke berbagai Negara seperti Thailand, Afrika Selatan, dan Negara-Negara di Kepulauan Karibia.Bintang 5 yang didapatkan ini tidak terlepas dari teknologi Honda SENSING yang merupakan teknologi memandu sistem berkendara. Sistem ini menggunakan front wide view camera yang terletak dalam kaca depan mobil untuk memberikan kewaspadaan dalam kondisi berkendara terhadap keadaan di sekitar kendaraan seperti mobil, sepeda motor, hingga pejalan kaki. Teknologi ini juga memberikan peringatan serta mendukung pengemudi dalam menghindari dalam mengurangi tingkat resiko kecelakaan.Kedua model SUV Honda tersebut juga dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan lainnya seperti; Honda LaneWatch, Multi-angle Rearview Camera, Walk Away Auto Lock, Front Passenger & Rear Seat Belt Reminder, serta Rear Seat Reminder.Status ini juga sejalan dengan visi perusahaan untuk meningkatkan keselamatan di jalan raya. Pabrikan asal Jepang tersebut memiliki visi masyarakat yang bebas kecelakaan lalu lintas secara global pada tahun 2050.