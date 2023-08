All New Subaru Outback Yakin Bersaing dengan Varian Tunggal

Jakarta: All New Subaru Outback kini resmi menjadi flagship sport utility vehicle (SUV) merek asal Jepang tersebut. Mereka optimis bisa bersaing di kelasnya hanya bermodalkan 1 varian saja. Outback memiliki panjang 4.870 mm, lebar 1.875 mm, dan tingginya 1.675 mm. Dari segi ukuran, mobil ini termasuk ke dalam mobil keluarga yang bisa digunakan untuk berpetualang.



Kesan sporty ditunjukan melalui lekuk body yang kekar dengan wheel arch moulding atau over fender. Selain itu, hadirnya roof rail yang dilengkapi dengan tiang rack membuatnya fungsional untuk membawa akomodasi lebih.



Performa mobil ini didukung mesin boxer 4 silinder berkapasitas 2.498 cc dengan tenaga maksimal 188 PS @ 5.800 RPM dan torsi 245 Nm @ 3.400-4.600 RPM. Mesin ini dikawinkan dengan transmisi ikoniknya Subaru, yakni Lineartronic ke seluruh rodanya alias S-AWD dan ada pula fitur X-Mode. Pengemudi kemudian didukung ragam mode berkendara melalui pilihan Snow, Dirt, Deep Snow, hingga Deep Mud.





Para insinyur Jepang juga membekali mobil ini dengan fitur EyeShight. Di dalamnya terdapat sistem Reverse Auto-tilt Door Mirror, Adaptive Driving Beam (ADB), Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD), Reverse Automatic Braking (RAB), serta Steering Responsive Headlights (SRH).Ada juga Adaptive Cruise Control, Lane Departure Prevention, Lane Centring Control and Preceding Vehicle Adaptive Steering Control, Lead Vehicle Start Alert, Pre-Collision Throttle Management, Pre-Collision Braking System, Autonomous Emergency Steering, Emergency Lane Keep Assist, dan Traffic Sign Recognition / Intelligent Speed Limiter."Hadir sebagai SUV flagship Subaru sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 1994, OUTBACK dirancang sebagai SUV Crossover yang menggabungkan kemewahan dengan teknologi inovatif Subaru seperti Subaru Global Platform, penggerak Symmetrical All-Wheel Drive, mesin BOXER, hingga sistem keselamatan Subaru EyeSight® generasi ke-4," ujar Chief Executive Officer Subaru Indonesia, Arie Christopher, pada Kamis (10-8-2023) di GIIAS 2023.Berbekal seluruh keunggulan yang ditawarkan, Outback 2.5i-TOURING EyeSight menjadi varian tunggal yang dibanderol Rp779,5 juta (on the road DKI Jakarta). Tentu saja dari segi ukuran, mobil ini bisa menjadi alternatif dari Nissan X-Trail, Hyundai Santa Fe, dan Honda CR-V.