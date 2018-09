Tajamnya Tatapan New Lexus RC

Lexus ancang-ancang memberikan penyegaran untuk RC model year 2019. Secara keseluruhan sedan sporty ini mendapatkan ubahan minor atau facelift untuk memberikan penyegaran.Penyegaran dilakukan terkait dengan tampilan mobil serta improvisasi untuk pengemudi. Sehingga diharapkan RC lebih fun to drive.Di bagian fasia, New RC mendapatkan bumper baru yang dilengkapi dengan F Sport mesh yang diperbarui untuk menemani grill spindle khas Lexus. Lubang kisi-kisi udara di samping grill juga mendapat desain baru.Fasia baru juga menampilkan LED DRL berbentuk L yang terintegrasi lampu depan. Hal ini menegaskan kesan sporty untuk mobil premium milik Toyota tersebut.Bagian buritan juga tidak jauh berbeda dengan bagian depan. Mulai dari penggunaan lampu dengan aksen L, serta saluran udara di sudut bumber yang meniru desain di depan.Di bagian kaki-kaki dibekali dengan pelek 19 inci, yang mirip dengan LS dan LC kenakan. Sebagai pelengkap, New RC tersedia dengan 10 pilihan warna, termasuk warna baru blue vortex metallic.Menuju ke kabin, Lexus menggunakan dark grey streamline baru di panel kontrol pemanas dan panel audio. Sektor bantalan lutut diperbesar untuk memberikan visibilitas yang lebih luas ke depan.Sektor pengendalian ditingkatkan dengan merevisi aerodinamika mobil, memperkenalkan bentuk sirip baru di jendela samping dan saluran di bumper belakang untuk meningkatkan stabilitas. Suspensi direvisi dengan menampilkan bushing yang lebih kaku dan peredam baru.Sayang untuk detail teknis lainnya baru akan diumumkan di Paris Motor Show pada Oktober 2018. Sinyal kehadiran New RC tentu akan menjadi wanti-wanti untuk Audi A5 atau BMW Seri-4 yang menjadi kompetitor RC.(UDA)