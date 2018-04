Mesin Mazda Skyactiv-X Mirip Mesin Diesel?

Mesin dengan teknologi paling canggih milik Mazda saat ini akan seegra muncul di Indonesia. Memang mesin ini belum akan terpasang pada salah satu model yang dijual, tapi mereka ingin unjuk gigi teknologi terbarunya.Mesin ini adalah Skyactiv-X, pabrikan asal Jepang ini memang masih terus menggali potensi dari mesin pembakaran dalam (internal combustion), alih-alih ikut latah membuat mobil listrik, mobil hybrid atau bahkan fuel cell.Mesin Skyactiv-X merupakan mesin bensin namun untuk meletikkan api dan membakar campuran udara dan bensin, mesin ini menggunakan tekanan kompresi. Prinsip kerja ini mirip dengan mesin diesel.Dengan teknologi yang disebut SPCCI (spark controlled compression ignition) ini, Mazda ingin mengambil keuntungan dari dua jeins mesin tersebut. Misalnya tenaga, suhu dan emisi lebih rendah dari mesin bensin, namun dengan keiritan, torsi dan respon ala mesin diesel.Mereka pun berani adu Skyactiv-X dengan mobil listrik. Menurutnya sebuah mobil listrik berukuran sedang membutuhkan sekitar 20 kwh per 100 km. CO2 yang dihasilkan akibat memproduksi listrik tersebut mencapai 200 gram per km untuk membakar batu bara dan 156 gram per km untuk minyak bumi.Mereka juga berpendapat kalau dua per tiga mobil listrik yang ada di global masih bergantung kepada bahan bakar fosil. Mazda juga percaya bahwa mobil listrik yang memiliki emisi nol juga sebuah bentuk ketidakjujuran, seperti dikutip dari Autoevolution"Mesin ini yang akan kita tampilkan, persoalan kapan dan dimana mesin ini akan dipasang, bisa lihat nanti," kata Fedy Dwi Parileksono, Public Relations Expert PT Eurokars Motor Indonesia, APM Mazda di Indonesia.(UDA)