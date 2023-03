Toyota Agya GR Sport Tanggalkan Status LCGC

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ERA)

Toyota Agya GR Sport menjadi citycar bermodel hatchback dengan harga mulai dari Rp237,5 (on the road DKI Jakarta). Banderolnya yang tembus hingga Rp200 jutaan membuat mobil ini bukan lagi termasuk ke dalam low cost green car (LCGC).Vice President Toyota Astra Motor, Henry Tanoto, menegaskan bahwa Agya GR Sport bukan lagi mobil LCGC. "ia, sudah bukan LCGC lagi," ujar Henry di Kuningan Jakarta.Henry juga menyebutkan bahwa konsumen Agya GR Sport ini masih dari kalangan first entry, atau juga konsumen dengan pembelian mobil pertama. Tetapi konsumennya ini spesifik inginkan performa yang lebih baik di mobilnya."Konsumen Agya GR Sport sebenarnya sama yaitu konsumen yang ingin mobil first entry, hatchback tapi juga ingin punya performa baik. Jadi dalam hal ini sporty, fun to drive, itu segmennya kita," ucap Henry.Mobil LCGC atau memiliki nama resmi Kendaraan Bermotor Roda Empat Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2). Yaitu varian mobil yang muncul setelah Indonesia mengeluarkan undang-undang mobil baru yang menghapuskan mobil murah untuk mengesampingkan mobil murah dan irit bahan bakar dari PPnBM.Sehingga harga jualnya bisa dijual serendah mungkin, jadi memang pada dasarnya mobil ini dibuat di dalam negeri untuk menjangkau pasar masyarakat menengah yang mempertimbangkan beberapa komponen tertentu dalam perakitannya.Menilik Sejarah Agya, mobil ini pertama kali diperkenalkan pada Indonesia International Motor Show (IIMS) 2012. Setahun kemudian, Agya mulai dipasarkan sebagai mobil murah segmen LCGC guna menerapkan program Pemerintah tentang kendaraan dengan harga ekonomis serta ramah lingkungan.Pada sektor dapur pacu, Agya mengandalkan mesin 1KR berkapasitas 3-silinder 998 cc, mesin tersebut mampu memuntahkan tenaga sebesar 65 daya kuda dan torsi 86 Nm yang disalurkan ke penggerak roda depan.Walaupun berstatus sebagai mobil murah tapi fitur keselamatannya sudah cukup di zamannya. Sebu saja fitur dual SRS Airbag sudah ada di semua varian.Kini dari segi harga, Agya GR Sport bersaing dengan Honda Brio Urbanite Edition. Kompetitornya juga menawarkan tampilan yang sporty dengan banderol mulai dari Rp233,9 juta (on the road DKI Jakarta).