Banderol Cukup Rp200 Jutaan, Wuling Alvez Berani Ajak Duel Honda HR-V

(PRI)

Jakarta: Wuling baru saja meluncurkan model terbaru mereka di segmen SUV kompak, yakni Wuling Alvez di hari pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023, Kamis, 16 Februari di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.Alvez sendiri menyasar market generasi muda yang mengutamakan desain dan fitur modern. Kehadiran Alvez sepertinya cukup mengancam eksistensi pemain SUV kompak yang sejak lama menjadi model favorit, seperti Honda HR-V.Brand & Marketing Director Wuling Motors Indonesia, Dian Asmahani bahkan secara terang-terangan mengatakan kalau Wuling optimis Alvez bakal mampu bersaing dengan Honda HR-V.Menurut Dian, pihaknya tidak memiliki strategi khusus untuk berhadapan dengan model dari brand yang sudah 'mapan'. Hanya saja, kehadiran Alvez diyakini justru semakin memperluas market SUV kompak."Sebenarnya segmen ini (SUV kompak) gemuk ya, dan kita ada di segmen yang sama dengan HR-V. Kita tidak cuma ngomongin desain dan fitur tapi dari sisi benefit konsumen bisa dapat dengan harga yang kompetitif sehingga segmennya akan lebih luas karena produk ini bisa diterima oleh konsumen yang lebih luas," ujar Dian.Kejutan Alvez juga datang dari harga yang ditawarkan. Untuk kendaraan SUV kompak, Alvez sejauh ini menjadi model dengan harga paling terjangkau.Wuling Alvez ditawarkan dalam tiga varian, antara lain Alvez SE yang dipasarkan dengan harga Rp209.000.000, lalu ada varian CE yang dibanderol Rp255.000.000. Sedangkan varian tertinggi EX dijual seharga Rp295.000.000 (OTR Jakarta).Sementara itu, harga kompetitor Honda HR-V dibanderol mulai dari Rp375,9 juta untuk varian terendah S CVT. Sedangkan varian tertinggi 1.5 Turbo RS dibanderol 532,4 juta.Dian Asmahani menjelaskan harga Alvez yang berada jauh di bawah kompetitor merupakan bagian dari riset dan inovasi Wuling."Kenapa bisa segitu (Rp200 jutaan), yang jelas kita sudah riset dan kita melakukan banyak inovasi sehingga menghasilkan produk dengan harga yang menurut kita terbaik di segmen itu. Dan kita bermain di segmen HR-V dengan harga yang luar biasa. Jadi jawabannya adalah inovasi," jelas Dian."Harga itu kan part of innovation, dengan apa yang ada sekarang kita bisa memaksimalkan value produk itu lebih outstanding. Karena bagaimanapun juga teknologi otomotif berkembang cukup cepat. Alvez sekarang merupakan the best value yang bisa konsumen dapatkan di segmen SUV kompak," tegasnya.Adapun hal lain yang membuat Wuling bisa sedikit menekan harga Alvez dikarenakan kandungan komponen lokal yang cukup tinggi. Dian menjelakan komponen lokal di Wuling Alvez mencapai 40 persen."Komponen lokal kita ada di 40 persen. Kita baru (mulai) ya dan kita harapkan marketnya semakin besar dan produksi semakin banyak dan kita mau lokal kontennya lebih tentunya semakin banyak," beber Dian.Alvez hadir dengan tampilan yang fashionable lewat bahasa desain sleek and stylish. Gaya ini ditampilkan di bagian fascia dengan desain grille agresif, lampu LED DRL yang futuristik, serta Adjustable LED Projector Headlamp.SUV ini memiliki siluet body yang sporty dengan Dynamic Dual-Tone Color, aksen chrome pada garis jendela, roof rail, electric adjustable & folding side mirror, dan penggunaan velg alloy berukuran 16 inci bergaya cutting-edge. Tidak hanya itu, bagian belakang menggunakan Shark Fin Antenna, LED Rear Lamp, dan Rear Spoiler.Masuk ke interior, Alvez menawarkan nuansa stylish, canggih, dan modern. Hal tersebut ditunjang dengan desain tuas transmisi yang baru, synthetic leather seat, Premium Soft Touch di beberapa bagian, hingga lingkar kemudi berbalut bahan kulit.Kabin juga terbilang luas dengan konfigurasi 5-seater serta area bagasi berkapasitas besar yang didukung kapabilitas flat deck pada baris bangku belakang. Selain itu, kisi-kisi AC bergaya edgy dan USB Power Outlet hadir sampai ke bangku belakang. SUV ini juga mengaplikasikan meter cluster futuristik dengan 7 inci Full Color TFT Display.Untuk urusan jantung pacu, Alvez menggendong mesin dengan kode N15 kubikasi 1.485 cc 4 silinder naturally aspirated (NA) dengan teknologi katup DOHC DVVT. Tenaga yang dihasilkan sebesar 105 dk dan torsi 143 Nm.SUV anyar Wuling ini didukung sistem entertainment dengan head unit berukuran 10,25 inci yang terhubung koneksi internet. Pengguna dapat dengan mudah mengakses online music dengan dukungan 4 Groovy Speaker, Online Navigation, Online messaging, dan bisa Wireless Mirroring dengan smartphone melalui sistem tersebut.Ketika ingin parkir, pengemudi akan dibantu dengan Rear Parking Camera dengan Dynamic Trajectory yang terlihat pada layar head unit.Untuk memberikan rasa aman dan nyaman, Alvez dibekali berbagai fitur keselamatan dan keamanan yang lengkap. Fitur keselamatan pada Alvez terdiri dari Rear Parking Camera, Electronic Stability Control & Traction Control System, sistem pengereman ABS & EBD, Electric Parking Brake dengan Auto Vehicle Holding, Hill Hold Control, ISOFIX, serta SRS Airbag di bagian depan. Selain itu, untuk menjaga kendaraan tetap aman, Alvez dibekali dengan Anti-theft Alarm dan Immobilizer."Selain tampilan stylish dan fitur yang lengkap, Alvez merupakan bagian dari produk inovatif Wuling. Hal ini karena Alvez mengusung inovasi ADAS, Wuling Indonesian Command (WIND), dan Wuling Remote Control App,” jelas Product Planning Wuling Motors, Danang Wiratmoko.