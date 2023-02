Pakai Platform Baru, All New Toyota Agya Menuju Hybrid?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pembaruan mendasar dari All New Toyota Agya adalah penggunaan platform terbaru. Basis rancang bangun baru yang ditawarkan menawarkan keleluasaan para insinyur untuk menyematkan teknologi terkini, termasuk hybrid.Executive Chief Engineer Toyota Motor Corporation, Toshihiro Nakaho, sendiri tidak menampik kemungkinan untuk menyematkan teknologi hybrid. Mengingat platform yang digunakan serupa dengan Raize."Kami mempertimbangkan semua kemungkinan. Tentu saja termasuk (mengubahnya menjadi) hybrid,” kata Nakaho Senin (13/2/2023) di Jakarta.All New Agya diketahui kini menggunakan sasis Daihatsu New Global Architecture (DNGA). Sasis serupa digunakan oleh Raize, dan dipasar Jepang sudah tersedia pilihan teknologi hybrid.“Dari sisi teknis, platformnya sama dengan SUV (sport utility vehicle) di kategori A yaitu Raize. Jadi, model itu (All New Agya) punya potensi untuk mengaplikasikan sistem hybrid kepunyaan Raize,” lanjutnya.Meski demikinan, banyak pertimbangan yang harus dilalui sebelum menghadirkan teknologi hybrid untuk Agya. "Satu yang terpenting adalah biaya. Hatchback ini adalah entry model (mobil murah—Red). Jadi, biaya tinggi tidak diterima oleh para penggunanya,” tandas dia.Belum lagi perihal suplai baterai dan komponen elektrikal yang saat ini masih sangat terbatas. Sehingga apabila terburu-buru untuk diterapkan, bisa menjadi bumerang karena suplai tidak sesuai permintaan.“Isu kedua terkait bagaimana suplai baterainya. Jadi, kami harus mempertimbangkan dari sisi teknis, produksi, hingga profitabilitas,” papar Nakaho lagi.