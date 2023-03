Subaru Crosstrek Melantai di GJAW 2023, Intip Fitur dan Harganya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Subaru Indonesia meluncurkan pertama kalinya di Indonesia the all-new Subaru Crosstrek di hari pembukaan Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW), Jumat, 10 Maret 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Selatan.Menggabungkan bodi yang kompak dengan desain yang kokoh dan sporty, Crosstrek menghadirkan performa SUV yang lengkap berkat Subaru Symmetrical All-Wheel Drive yang membuat mobil ini ideal untuk kondisi berkendara apa pun, baik di kota maupun untuk lintasan adventure (offroad).Banyak keunggulan dan fitur terbaru disematkan, termasuk sistem keselamatan aktif Subaru EyeSight generasi terbaru dengan tambahan wide-angle mono camera yang melengkapi dua stereo camera di the all-new Subaru Crosstrek ini.Chief Operating Officer Subaru Indonesia, Arie Christopher mengatakan, dua belas (12) tahun lalu Subaru mengeluarkan compact SUV dengan dua penamaan yang berbeda, Subaru Crosstrek di Amerika dan Kanada dan Subaru XV di belahan dunia lainnya. Mulai generasi ketiga ini Subaru menggunakan satu penamaan global 'Subaru Crosstrek' dan debut di Amerika Serikat pada Februari silam."Hari ini kami Subaru Indonesia merasa sangat bangga dapat memperkenalkan the all-new Subaru Crosstrek di Gaikindo Jakarta Auto Week 2023, sebuah compact SUV yang tangguh dan memiliki seluruh Subaru Core Technology seperti platform terbaru Subaru Global Platform, penggerak Symmetrical All-Wheel Drive, mesin Boxer, hingga sistem keselamatan yang termaksud diantaranya Subaru EyeSight generasi terbaru," ujar Arie Christopher.Crosstrek dirancang untuk mereka yang mencari kendaraan harian dan pendamping akhir pekan yang siap untuk melakukan petualangan dan kegiatan Outdoor.- Mengaplikasikan Subaru Global Platform dengan torsional rigidity yang meningkat hingga +10% jika dibandingkan generasi sebelumnya.- Bahasa desain global 'Subaru Bolder' hadir dengan garis desain yang tegas baik dari tekukan fender, body, dan atap hingga grill yang membesar.- Ground clearance tertinggi di kelasnya 220 mm atau 8,7 inchi.- Interior terbaru dengan 'Horizontal Line Dashboard' yang memberikan kesan lapang namun tetap ergonomis dan center console dengan diagonal composition yang menekankan kedinamisan.- Jok dengan desain inovatif yang menopang dan menyelaraskan panggul, mencegah gerakan berlebihan di kepala pengemudi. Desain ini membuat pengendaraan menjadi lebih nyaman dengan mengurangi getaran.- Layar multimedia 11,6 inci yang dapat terkoneksi dengan Apple CarPlay dan Android Auto secara nirkabel atau wireless. Pengaturan X-MODE juga dapat dilakukan pada layar sentuh ini.- Mesin Boxer 2.000cc yang menghasilkan tenaga 156ps dan 196Nm.- Tenaga disalurkan ke 4-roda dengan transmisi Lineartronic dan Active Torque Split AWD. Lineartronic memastikan putaran mesin yang efisien dan halus. Active Torque Split AWD memastikan torsi disalurkan ke lingkar roda yang paling membutuhkan grip.Subaru Indonesia memperkenalkan the all new Subaru Crosstrek 2.0i-S EyeSight di GJAW 2023 dengan harga Rp549.500.000 (on-the-road Jakarta).Mobil tangguh ini hadir dengan pilihan delapan warna yakni Sun Blaze Pearl, Oasis Blue, Crystal White Pearl, Ice Silver Metallic, Magnetite Grey Metallic, Offshore Blue Metallic, Pure Red, dan Crystal Black Silica.The all-new Subaru Crosstrek ditawarkan dengan Garansi 3 tahun / 100.000 km, servis gratis 3 tahun / 50.000km, dan juga Subaru Roadside Assistance 3 tahun, layanan bantuan darurat 24/7.