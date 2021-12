Konsumen Hemat Banyak, Simak Layanan Purna Jual Xpander dan Xpander Cross

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Persaingan segmen kendaraan Multi Purpose Vehicle ( MPV ) semakin panas di penghujung tahun 2021. Pasalnya, hampir semua pabrikan merilis generasi anyar serta model facelift dari masing-masing MPV mereka.Begitupun dengan Mitsubishi yang merilis New Xpander dan New Xpander Cross pada awal November 2021 lalu. Lewat model facelift dari dua MPV tersebut, Mitsubishi mempertegas komitmen untuk menawarkan produk yang memiliki harga jual kembali yang tinggi.Karena itu, totalitas layanan purna jual ditawarkan kepada konsumen Xpander dan Xpander Cross agar kedua model tersebut nantinya memiliki harga jual kembali yang stabil dan relatif tinggi.Director of Aftersales Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Eichiro Hamazaki menjelaskan bahwa meski saat ini harga New Xpander dan New Xpander Cross sedikit lebih mahal dibandingkan model sebelumnya, namun untuk layanan purna jual konsumen tetap dibebaskan dari biaya perawatan."Tentu dari segi after sales kami mengejar kepuasan pelanggan dan keuntungan yang diberikan. Pembelian dua mobil baru, konsumen bisa menikmati paket yang ada seperti SMART Package hingga 50.000 atau 4 tahun. Jadi konsumen tidak perlu khawatir tentang maintenance cost dalam waktu tertentu," kata ujar Eichiro Hamazaki beberapa waktu lalu.Lebih lanjut, layanan purna jual ini pula yang menjadi nilai lebih dari Xpander dan Xpander Cross dalam persaingan segmen MPV di Indonesia."Berdasarkan survei kami, jika dibandingkan model Low MPV lainnya untuk biaya perawatan hingga 100.000 kilometer, konsumen Xpander dapat keuntungan atau hemat 25 persen untuk maintenance cost, dan ditambah lagi adanya garansi kendaraan penuh selama 3 tahun 100.000 kilometer," sambung Hamazaki.Tak hanya itu saja, Mitsubishi Indonesia juga menjamin rasa aman dan nyaman bagi konsumen setianya lewat layanan darurat 24 jam yang siap membantu kapanpun dan dimanapun.