Suzuki Stop Produksi Ertiga Diesel?

Jakarta: Suzuki Indonesia baru saja meluncurkan All New Ertiga. Namun siapa sangka, ternyata ini jadi momentum dihentikannya produksi Ertiga Diesel Hybrid. Bagi sebagian yang sudah merasakan performa mesin diesel Suzuki, pastinya cukup menyayangkan. Lantaran dengan adanya varian diesel, tentu akan banyak pilihan.



Salah satu tenaga penjual Suzuki menjelaskan kalau saat ini brand berlogo S prisma itu tak lagi menjual Ertiga Diesel Hybrid. Bahkan diakuinya, kalau saat ini dia sudah tidak memiliki stok untuk MPV bermesin diesel tersebut.



“Saat ini stoknya sudah tidak ada. Sejak beberapa bulan sudah tidak ada,” ujar tenaga penjual Suzuki yang tidak ingin disebutkan Namanya.



Saat ini kami masih berupaya menghubungi pihak Suzuki untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Mengingat mobil jenis diesel untuk low MPV ini masih cukup diminati. Jika melihat penjualan wholesale Gaikindo di dua bulan terakhir, penjualan Ertiga Diesel Hybrid masih berkisar 170 unit per bulan. Angka ini terbilang kecil jika dibandingkan dengan penjualan Ertiga bermesin bensin.

Terakhir mobil ini dijual dengan harga sekitar Rp225 juta. Suzuki Indonesia menghadirkan Ertiga Diesel Hybrid dengan mengambil secara utuh dari India.Ertiga Diesel Hybrid menggunakan mesin D13A 1.248 cc DDiS DOHC bertenaga 89 ps dan torsi 200 nm. Tenaga ini disalurkan ke roda depan melalui transmisi manual 5-percepatan.(UDA)