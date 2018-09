Pontiac Firebird Trans Am, Melegenda Berkat Burt Reynolds

Aktor Burton Leon Reynolds Jr. atau lebih dikenal dengan Burt Reynolds baru saja menghembuskan nafas terakhirnya di usia 82 tahun. Tentu sangat ingat aksi-aksinya di Smokey and the Bandit dengan Pontiac Firebird Trans Am.Sejak kemunculannya di film tersebut pada 1977, Pontiac Firebird Trans Am menjadi salah satu mobil yang iconic. Terbukti selama 1977, Pontiac Firebird generasi kedua laku terjual 155.735 unit untuk seluruh model dan varian.Varian Trans Am merupakan varian special dari Firebird. Sudah mendapatkan handling, suspensi, dan tenaga yang lebih baik meski sama-sama dibanding di atas sasis F-Body seperti yang digunakan juga Chevrolet Camaro.Sedangkan untuk tampilannya hanya mendapatkan sentuhan minor. Seperto kap mesin, spoiler, lampu kabit, dan pelek.Jika menilik tahun produksinya 1977, kemungkinan besar menggunakan mesin 6.600 cc V8 dengan empat karburator. Kmeudian jangan kaget juga jika sektor transmisi sudah menggunakan sistem otomatis.Khusus untuk di film Smokey and the Bandit, Pontiac Firebird Trans Am didandani dengan kelir hitam. Sebagai ciri khas, di bagian kap mesin terdapat gambar burung Phoenix dengan cat emas.Pontiac Firebird Trans Am hingga saat ini masih termasuk ke dalam america muscle yang cukup terkenal. Selamat jalan Burt Reynolds dan aksimu bersama Pontiac Firebird Trans Am akan selalu teringat oleh penggemarnya.(UDA)