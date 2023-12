Berikut Daftar Calon Mobil & Motor Terbaik 2023 Versi Forwot

Ekawan Raharja • 19 Desember 2023 12:00



Jakarta: Forum Wartawan Otomotif Indonesia (FORWOT) kembali menggelar pemilihan mobil dan sepeda motor terbaik 2023. Sebagai pembeda dengan Forwot Car of the Year dan Forwot Motorcycle of the Year di tahun-tahun sebelumnya, ada penambahan kategori baru berupa kendaraan rendah emisi. Cars of The Year 2023 memiliki satu pemenang pada masing-masing 3 kategori, yakni ICE (Internal Combustion Engine), HEV (Hybrid Electric Vehicle), serta BEV (Battery Electric Vehicle). Pun dengan sepeda motor, pada edisi tahun ini memiliki pemenang untuk kategori ICE dan sepeda motor listrik. “Hadirnya kategori-kategori baru yakni Hybrid Electric Vehicle, Plug-in Hybrid Electric Vehicle, dan BEV tak lepas dari tren kendaraan elektrifikasi di Indonesia. Lewat penghargaan ini pula, kami ingin mengapresiasi para produsen yang telah meluncurkan teknologi elektrifikasi yang harapannya bisa membantu pencapaian target pemangkasan emisi dan menumbuhkan industri otomotif dalam negeri,” ujar Ketua Umum FORWOT, Indra Prabowo, melalui keterangan resminya. Seperti pelaksanaan-pelaksanaan sebelumnya, para anggota Forwot menghimpun mobil dan sepeda motor yang meluncur sepanjang Januari 2022 hingga Oktober 2023. Selama periode tersebut kami menjaring 88 model kendaraan untuk penilaian Forwot Cars of The Year 2023 (FCY 2023). Dari total tersebut, sebanyak 55 model mobil ICE, 16 mobil berteknologi HEV, dan 17 model BEV. Lalu untuk Forwot Motorcycles of The Year 2023 (FMY 2023), tim juri mengumpulkan 59 model yang meluncur sepanjang Januari 2022 hingga Oktober 2023. Di mana 15 model di antaranya adalah sepedamotor listrik. "Sejak beberapa tahun ke belakang kami melihat tren elektrifikasi dengan banyaknya peluncuran mobil kendaraan elektrifikasi. Kehadiran kendaraan yang ramah lingkungan ini direspons baik oleh pasar dan terbukti penjualannya mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, kami pun menangkap pertumbuhan tren SUV dari berbagai ukuran, mulai dari small, compact, medium hingga large," ungkap Ketua Bidang Roda-Empat FORWOT dan Ketua Dewan Juri FCY 2023, Mufrod. Penggunaan kendaraan elektrifikasi menjadi salah satu upaya yang didorong pemerintah untuk mencapai target netralitas karbon pada 2060. Belum lama ini, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres No. 79/2023 terkait TKDN mobil listrik untuk merangsang industri kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia. "Biaya operasional yang relatif rendah menjadi salah satu alasan masyarakat mulai beralih menggunakan sepeda motor listrik. Permintaannya pun semakin besar terlihat dari semakin banyaknya merek dan model yang tersedia di pasar,” kata Ketua Bidang Roda-Dua FORWOT dan Ketua Dewan Juri FMY 2023, Ainto Harry Budiawan. Finalis Cars & Motorcycles of The Year 2023 Forwot mengumumkan 25 kendaraan (roda-empat dan roda-dua) favorit setelah melalui beberapa aspek penilaian (Desain, Kenyamanan, Keselamatan, Performa, Handling, Fungsionalitas, Pengalaman Berkendara, dan Harga). Forwot Car of The Year 2023 ICE Roda-Empat: Chery Omoda 5 Honda HR-V Hyundai Stargazer X Mitsubishi Xforce Wuling Alvez HEV Roda-Empat: Honda CR-V Hybrid Suzuki Grand Vitara Hybrid Suzuki XL7 Hybrid Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid Wuling Almaz Hybrid BEV Roda-Empat Hyundai IONIQ 6 Kia EV6 GT-Line Neta V Toyota bZ4X Wuling Air ev Forwot Motorcycle of the Year 2023 ICE Roda-Dua: Aprilia SR-GT 200 Honda ADV160 Suzuki V-Strom 250 SX Vespa GTV 300 Yamaha X-Max Connected Sepeda Motor Listrik: Alva Cervo Gesits Raya G Polytron Fox R Vespa Elettrica Yadea E8S Pro

