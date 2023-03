Godaan Mobil Seken Harga Miring Jelang Lebaran

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kendati masih hitungan satu bulan ke depan, tren kepemilikan kendaraan mobil seken jelang puasa dan Hari Raya Idul Fitri sudah memperlihatkan kenaikan yang cukup signifikan."Pertumbuhan penjualan mobil seken memang meningkat menjelang Puasa dan Lebaran. Itu selalu terjadi setiap tahun, tanpa terkecuali di masa pandemi kemarin," kata Direktur Caready dan Mobil Go PT Blue Bird Tbk, Hery Sugiarto, di Jakarta Selatan, Selasa (7/3/2023).Momen ini kemudian dimanfaatkan oleh PT Blue Bird dengan memperkenalkan layanan Mobil Go ke tengah-tengah masyarakat yang siap berburu mobil seken eks armada taksi.Mobil Go merupakan salah satu unit usaha Bluebird, yang bergerak dalam penjualan unit mobil bekas selain Caready.“Membedakan antara Mobil Go dengan Caready adalah kalau Mobil Go khusus penjualan mobil seken eks Bluebird. Sedangkan Caready merupakan lelang serta penjualan mobil seken eks Bluebird dan produk non otomotif, seperti barang elektronik dan lainnya,” lanjut Hery.Disamping perkenalan Mobil Go, Hery juga menyampaikan Toyota Camry sebagai mobil seken eks taksi yang baru mulai dipasarkan. Mobil sedan ini dipasarkan dengan harga sekitar Rp325 jutaan, free service selama 3 bulan, dan free upgrade di beberapa bengkel yang tersedia di pool taksi Bluebird.“Mobil bekas operasional Bluebird sejauh ini banyak diminati konsumen, karena selain suku cadangnya mudah didapat, reputasi kami selama lebih dari 50 tahun dalam hal pemeliharaan armada yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di setiap bengkelnya,” imbuh Hery.Dia menambahkan, setiap unit kendaraan yang dijual memiliki keunggulan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk garansi, dokumen resmi dan lengkap yang terjamin keasliannya.Begitu pula soal umur kendaraan yang rata-rata paling lama 5 tahun, sudah menjadi plat hitam, catatan perawatan berkala, dan harga yang kompetitif.“Setiap unit mobil bekas operasional taksi yang dijual telah melalui proses inspeksi terlebih dahulu di bengkel kami yang telah tersertifikasi kelas A dari Sucofindo,” tukasnya.Mengenai Toyota Camry yang dipasarkan merupakan keluaran tahun 2018 Tipe G, dari unit eks Silverbird. Spesifikasi mesin Dual VVT-I 2.5, 181 daya kuda dan torsi 235 Nm, dilengkapi Anti-Lock Braking System, EBD (Electronic Brake-Force Distribution), BA (Brake Assist), VSC (Vehicle Stability Control), HAC (Hill-Start Assist Control), dengan kilometer pakai sekitar 60.000 – 85.000 km.Selain Camry, juga tersedia varian lain eks taksi yang bisa dibawa pulang peminatnya secara tunai ataupun kredit. Untuk Camry, peminat bisa menyiapkan uang muka sekitar Rp70 juta, sedangkan varian lainnya berkisar Rp10 juta. (Autogear.id/Alun Segoro)