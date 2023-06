Menunggu Setahun, Akhirnya Mobil Listrik Murah Ini Dikirm ke Pemesan Pertama

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

APM mobil listrik murah PT Kurnia EVCBU International (Kurnia Motors) memang tak main-main dalam hal pemasaran produk mobil listrik mereka. Setelah sebelumnya konsumen mereka yang sudah memesan mobil-mobil tersebut pada 2022, akhirnya mereka mulai mendistribusikan mobil mereka ke konsumen.Produsen mobil listrik dengan motto 'Pelopor Mobil Listrik Termurah Se-Indonesia' pada Juni 2022 lalu, saat ini Kurnia Motors memulai serah terima kendaraan kepada konsumen pertama serta sebagai penanda era dimulainya kendaraan listrik yang lebih terjangkau oleh masyarakat Indonesia. Unit yang diserahterimakan pertama merupakan tipe K-Kooper yang memiiki model city car. Di mana sejak diluncurkan sudah langsung memiliki peminat untuk meminang mobil listrik ini.Menurut Dick konsumen pertama mereka, bahwa mobil ini dianggap sebagai mobil yang pas untuk mencoba mobil berpenggerak motor listrik. “Saya memilih memesan mobil listrik ini karena harga yang terjangkau untuk mobil listrik tapi tetap bisa merasakan keuntungan dari kendaraan listrik. Keuntungan yang didapat seperti bebas ganjil genap dan lebih ekonomis dalam mobilitas saya sehari-hari,” ujar Dick.Adapun mobil yang dipesan oleh Dick adalah tipe K-Kooper Standart yang mempunyai jarak tempuh hingga 100 km. Dick menegaskan bahwa Ia akan melakukan upgrade agar jarak tempuh mobilnya nanti bisa lebih baik lagi.Pada kesempatan momen serah terima tersebut, APM ini juga mengumumkan program Brand Ambassador, yaitu dengan memberikan Mobil Listrik gratis dalam keadaan Off The Road hanya untuk 100 customers dalam jangka waktu terbatas selama kuota masih tersedia.“Momen ini kami juga akan memberikan bukti nyata dalam mendukung Perpres No. 55 Tahun 2019 tentang percepatan kendaraan listrik dengan memberikan 100 unit mobil listrik off the road untuk program brand ambassador secara gratis. Silahkan hubungi kami melalui hotline maupun kontak person kami serta dapatkan kesempatan ini selama masih ada karena siapa cepat dia dapat,” ujar Komisaris Kurnia Motors, Satria Bagus Narendra.Mereka menawarkan mobil listrik dalam berbagai tipe serta pilihan jarak tempuh dengan harga yang terjangkau, terlebih unit kami merupakan unit CBU langsung dari Tiongkok. "Kami berharap akan memberikan solusi agar masyarakat cepat beralih menggunakan kendaraan listrik. Saat ini pemenuhan kuota mobil, baru akan terpenuhi untuk 16 unit per satu kali kirim. Dalam sebulan bisa sampai 3 kali kirim.”Mobil listrik mereka akan diimpor dalam jumlah massal sudah memiliki port pengisian daya yang banyak digunakan di SPKLU yaitu tipe CCS2 serta peningkatan pada setiap tipe mobil listrik mereka.5 Doors 5 SeatsRWDRange : Up to 100 KMMax Speed : up to 60 km/hDimensions : 2.85 M x 1.6 M x 1.6 MWheel Spacing (Front/Back) (mm) : 1285/1330 mmTire spec : 145/70 R12Shaft : 1815 mmBraking system : disc brake5 Doors 5 SeatsRWDRange : Up to 100 KMMax Speed : up to 60 km/hDimensions : 3.3 M x 1.6 M x 1.7 MTire spec : 165/70 R13Braking system : disc brakeMultimedia 8inchBluetooth dan USB