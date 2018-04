Mercedes-Benz S Barker Boat Tail nan Mempesona

Semakin tua semakin seksi, mungkin ini istilah yang tepat untuk menggambarkan Mercedes-Benz S Barker Boat Tail buatan 1929. Mobil ini bakal dipajang di pameran mobil-mobil mewah The Concours of Elegance di Hampton Court Palace, London, Inggris, Agustus mendatang.Ada kisah menarik dari Mercedes-Benz S Barker Boat Tail klasik ini. Rencana kehadirannya di Concours of Elegance nanti sekaligus menandai kepulangan Mercedes tipe S itu ke kampung halamannya di Inggris.Awalnya, Mercedes-Benz S Barker Boat Tail ini dimiliki oleh pendiri klub balap asal Inggris, Francis Curzon (Earl Howe), dan telah menorehkan prestasi dalam sejumlah kompetisi balap selama bertahun-tahun.Kemudian dijual pada 1958 dan dibawa sang pemilik yang tinggal di Amerika Serikat. Sekarang Boat Tail klasik ini dirawat oleh seorang kolektor bernama Bruce McCaw dari Bellevue, Washington.Dikatakan, Boat Tail klasik dua penumpang ini merupakan satu-satunya mobil yang dibangun oleh British coachbuilder Barker, dan dibekali mesin 7.0-liter supercharged straight six.Namun, yang menjadi daya tarik utama mobil ini adalah desainnya yang unik. Pengerjaannya bodinya dibuat menggunakan tangan dengan cara tradisional, yang mengaplikasikan bahan aluminium mulai dari bagian depan hingga ke bagian belakang, dengan kombinasi warna Curzon Blue.Menurut penyelenggara The Concours of Elegance, Boat Tail telah direstorasi karena pemilik sebelumnya mengecatnya dengan warna merah marun gelap, dan memodifikasi bagian belakang yang tidak semestinya.Restorasi itu dilakukan untuk mengembalikan ke kondisi aslinya, meliputi penambahan lampu sorot merah dan tanda tangan anggota Parlemen Inggris.(UDA)