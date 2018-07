All New Suzuki Ertiga, Versi 'Bongsor' Lebih Nyaman

All New Ertiga menjadi angin segar bagi Suzuki untuk bersaing di Indonesia. Mengingat segmen low multi purpose vehicle (LMPV) semakin banyak pilihan.Test driver Medcom.id mendapatkan kesempatan untuk mencicipi mobil keluarga satu ini. Kami mencobanya dengan mengelilingi Pulau Bali, mulai dari kawasan Pegunungan Kintamani dan Ubud hingga ke daerah Pantai di Amed.All New Ertiga kini semakin besar. Di atas sasis Heartech, mobil ini memiliki dimensi (PxLxT) 4.395 mm x 1.735 mm x 1.690 mm. Membesar Ertiga lawas yang punya ukuran 4.265 mm x 1.695 mm x 1.685 mm.Jika membandingkan dengan generasi sebelumnya, All New Ertiga hadir dengan tampilan yang menyesuaikan dengan zaman. Perubahan di beberapa bagian membuat LMPV rakitan Cikarang, Jawa Barat, ini tampil lebih elegan.Lekukan bodi, terutama bagian samping membuat kesan dinamis. Meninggalkan kesan kaku body LMPV.Mulai dari grill krom baru dipadu lampu utama memanjang dengan projector. Kesan lebar didapat dari desain bumper, yang juga jadi tempat bersarangnya lampu kabut. Bagian buritan lebih menarik dengan garis dinamis di bumper, berpadu lampu LED yang merayap pada pilar D. Di sini juga terdapat high mount stop lamp LED, serta dua sensor parkir.Suasana baru hadir di All New Ertiga. Kabin kini menawarkan hawa elegan, meninggalkan kesan fungsional di generasi pertama.Nuasan krim menyelimuti kabin. Sebagai pemanis ada aksen krim di dasbor, trum pintu, dan lingkar kemudi. Kemudian lingkar kemudi juga menggunakan bahan kulit yang membuatnya semakin elegan.Ketika duduk di jok baris depan maupun di bagian tengah, tidak ada perasaan yang jauh berbeda dengan duduk di dalam Ertiga generasi sebelumnya. Hanya saja interior terasa semakin luas, dan dasbor dengan desain yang rata membuat visibilitas semakin luas ketika mengemudi. Penumpang juga semakin nyaman kondisi kabin yang lebih kedap suara.Kemajuan yang paling berarti adalah penyematan head unit touch screen yang bisa terkoneksi dengan gawai melalui sambungan bluetooth. Sebelumnya, head unit double-din Ertiga hanya bisa terkoneksi dengan gawai berplatform iOS untuk mendengarkan musik melalui sambungan kabel. Sayangnya bahkan untuk varian tertinggi belum disematkan kamera parkir.Aksen cluster meter baru, push/stop button, dan penyematan empat speaker menjadi nilai plus kenyamanan di dalam kabin. Jok juga mendapatkan sentuhan baru, namun masih dengan struktur yang tidak jauh berbeda dengan jok di generasi lama.Saja menurut kami, kekurangan di bagian kabin adalah knob AC yang terkesan jadul. Alangkah lebih baiknya jika bagian knob AC di buat lebih dinamis untuk menyesuaikan konsep elegan di All New Ertiga.Salah satu pembaruan dan penyempurnaan dari mobil ini adalah jantung mekanisnya berganti dengan K15B, berkapasitas 1.500 cc yang mampu beri output tenaga 103,2 daya kuda di @6.000 rpm, dan torsi 138 nm di @4.400 rpm. Opsi transmisi ada lima speed manual dan empat speed otomatis.Kami mendapatkan kesempatan untuk menjajal varian GX A/T yang merupakan varian tertinggi. Sangat pas untuk membandingkan dengan Ertiga generasi sebelumnya varian GX A/T yang dimiliki oleh tester driver kami.Perubahan mesin memang terjadi dari 1.400 cc menjadi 1.500 cc. Tenaganya memang meningkat namun tidak terasa signifikan perubahannya. Feeling pedal gasnya juga tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya.Seperti generasi sebelumnya, hentakan tenaga terasa mulai dari putaran mesin tengah hingga ke atas. Kinerja transmisi otomatis yang disematkan juga sangat halus, bahkan hampir mirip feeling-nya dengan transmisi CVT yang lebih canggih.Perubahan signifikan juga dari handling All New Ertiga. Lebih halus, lebih nurut pengemudi, dan lebih ramah untuk dikendarai.Penggunaan sasis Heartech dan penurunan ground clearance 5 mm menjadi 180 mm turut mempenaruhi handling. Belum lagi penambahan fitur Electronic Stability Program (EPS), anti-lock braking system (ABS) yang dipadukan dengan Electronic Brake Force Distribution membuat pengereman lebih halus dan nyaman untuk penumpang.Hal ini terbukti ketika menuju Kintamani dengan jalanan yang berliku-liku, stabilitas lebih terjaga. Kemudian body roll penumpang juga lebih terkontrol sehingga sangat nyaman dikendarai.Meski kubikasi mesin 100 cc, nyatanya konsumsi bahan bakar All New Ertiga cukup irit. Tester driver Medcom.id mencatatkan angka konsumsi bahan bakar 20,5 kpl dengan metode penghitungan full to full. Angka ini didapatkan dengan gaya mengemudi menjaga rpm di kisaran 1.500-2.000 selama perjalanan, dengan rata-rata kecepatan di 80-100 kpj.All New Ertiga membawa suasana baru dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mobil ini bisa diandalkan untuk digunakan sehari-hari dan untuk mobil keluarga, sesuai dengan konsepnya Semakin Mengerti Keluarga Indonesia.Jika di pasar LMPV, mobil ini bersanding dengan Toyota Avanza, Mitsubishi Xpander, Wuling Confero, Honda Mobilio, dan beberapa mobil lainnya. Kini pilihan di tangan anda untuk menentukan LMPV favorit keluarga.All New Suzuki Ertiga GA - MT: Rp 193 jutaAll New Suzuki Ertiga GL - MT: Rp 211,5 jutaAll New Suzuki Ertiga GL - AT: Rp 222 jutaAll New Suzuki Ertiga GX - MT: Rp 223 jutaAll New Suzuki Ertiga GX - AT: Rp 233,5 jutaAll New Suzuki Ertiga GX - MT ESP: Rp 228 jutaAll New Suzuki Ertiga GX - AT ESP: Rp 238,5 juta(UDA)