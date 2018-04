All New BMW X3 Resmi Mengaspal di Indonesia

Setelah All New BMW X3 melakukan debut ASEAN di Thailand, akhirnya BMW Group Indonesia hari ini secara resmi mengenalkan mobil tersebut untuk pasar tanah air pada Rabu, 11 April 2018 di Ayana Mid Plaza, Jakarta.All New BMW X3 merupakan generasi ketiga dari mid-size SAV (sport activy vehicle). Model ini mendapatkan banyak perbahan ditiap sektor, sehingga diklaim menjadi sebuah BMW X Series paling canggih saat ini."Mobil ini sudah terjual hingga 5,4 juta unit diseluruh dunia sejak 1999. Dengan misi meneruskan kesuksesan X3, mobil ini tidak cuma baru tapi juga terbaik di kelasnya," kata Jodie O'tania, Vice President of Corporate Communication BMW Group Indonesia.Secara tampilan, perubahan paling terasa ada pada bagian lampu depan dengan activ LED. "Lampu ini terhubung dengan sensor spion tengah agar pendaran cahaya tidak menyilaukan," sambung Ismail Ashlan, Corporate Communication Manager BMW Group Indonesia.Lampu ini mengawal kidney grill khas BMW yang berdimensi cukup besar. Sedangkan buritan dilengkapi lampu LED dengan desain 3D yang memberikan kontur tegas dengan adanya lekukan-lekukan khusus.All New BMW X3 dibekali mesin 2.000cc, empat silinder segaris TwinPower Turbo. Output mesin ini mencapai 184 Hp dengan torsi 290 Nm. Dipadu transmisi Steptronic 8 speed, topspeed bisa mencapai 215 km/jam.Mengenai harga jual, mobil yang punya nama lengkap All New BMW X3 xDrive20i ini berlabel Rp1,009 miliar, off the road. Rencananya mobil ini akan dirakit lokal di pabrik milik PT Gaya Motor, Sunter.(UDA)