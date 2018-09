Truk Otonom Volvo Vera, Angkutan Khusus Pelabuhan

Penggunaan tenaga listrik dan fitur canggih seperti self driving tak hanya tersedia pada mobil penumpang saja, yang kini juga bisa ditemukan pada mobil jenis komersial atau truk.Menarik, Volvo telah mengungkapkan model konsep terbarunya yang mereka sebut sebagai truk listrik self driving Vera. Tak seperti truk pada umumnya, kepala truk Vera punya desain yang unik tanpa atap.Pabrikan mobil Swedia itu mengatakan, Vera dirancang khusus untuk melayani kebutuhan angkutan logistik di pelabuhan. Vera mengadopsi tipe driveline dan baterai dari truk listrik pertama Volvo yang diperkenalkan awal tahun ini.Sayangnya belum banyak bocoran tentang detail truk ini. Tapi sebagai gambaran, truk listrik pertama Volvo dibekali motor listrik 185 kW, paket baterai lithium-ion berdaya 100 dan 300 kWh, dengan jangkauan hingga 300 km (186 mil).“Vera mampu menarik beban hingga 32 ton. Sebagai truk otonom tanpa emisi gas buang dan kebisingan rendah, operasionalnya dapat dilakukan kapan saja siang atau malam," kata Vice President Autonomous Solutions at Volvo, Mikael Karlsson di Berlin, Jerman, beberapa waktu lalu.Truk listrik Vera juga akan terhubung ke layanan cloud dan pusat kontrol transportasi, yang memberikan informasi tentang posisi, muatan, persyaratan layanan, dan parameter lainnya. Volvo optimis bahwa truk listrikya bisa segera terwujud. "kami akan segera melihat kendaraan komersial self-drive di area terbatas."(UDA)