ADAS & WIND Modal Wuling Almaz Hadapi Persaingan Segmen SUV

Persaingan segmen SUV di Indonesia semakin ketat dengan banyaknya merek yang bermain di sana. Wuling Motors yang bermain di segmen SUV juga mempersiapkan produk mereka dengan baik dan membekalinya dengan teknologi ADAS.Wuling Almaz RS EX sudah dilengkapi dengan Advanced Driver Assistance System (ADAS) dan menjadi model satu-satunya yang dilengkapi dengan fitur voice command berbahasa Indonesia di kelasnya. Brand & Marketing Director Wuling Motors, Dian Asmahani, menjelaskan saat ini varian tersebut ditawarkan dengan harga spesial Rp364,1 juta, sedangkan normalnya ada di 414,1 juta (on the road DKI Jakarta)."Almaz RS EX ini diperuntukkan bagi konsumen yang menginginkan smart SUV yang dilengkapi dengan fitur canggih sebagai teman berkendara di beragam situasi mobilitas. Wuling memberikan harga spesial untuk lini produk yang tergabung dalam flagship SUV ini," ungkap Dian melalui keterangan resminya.Dian kemudian menjelaskan secara rinci mengenai teknologi ADAS yang diusung ini terdapat 7 fitur utama. Pertama, Adaptive Cruise yang terdiri dari Adaptive Cruise Control (ACC) dan Bend Cruise Assistance (BCA). Kemudian, kategori Safe Distance Braking Assistance yang terbagi menjadi Safe Distance Warning (SDW), Forward Collision Warning (FCW), Automatic Emergency Braking (AEB) dan yang terakhir ialah Intelligent Hydraulic Braking Assist (IHBA).Selain ADAS, Almaz RS EX juga dilengkapi dengan kontrol melalui ponsel yang bisa diakses melalui aplikasi MyWuling+. Teknologi Internet of Vehicle (IoV) membuat pengguna SUV ini dapat menjadikan gawai pintarnya menjadi remote control kendaraannya. Beragam hal yang dapat dioperasikan melalui IoV antara lain membuka tutup jendela, memanaskan mesin, menyejukkan kabin, mengetahui lokasi mobil, sampai dengan geo fencing.Kemudian, fitur modern lain yang tersedia adalah perintah suara berbahasa Indonesia atau WIND (Wuling Indonesian Command) dan satu-satunya di Tanah Air. Berkat fitur ini pengguna dimungkinkan untuk melakukan pengoperasian berbagai fitur di mobil hanya dengan mengucapkan perintah dalam bahasa Indonesia, seperti mengatur AC, buka tutup jendela, memutar musik, membuka panoramic sunroof menginformasikan tanggal dan waktu, serta mengakses aplikasi online.Di atas kertas, Almaz RS EX ini dibekali dengan mesin 1,451 cc 4 cylinders in-line, DOHC DVVT dilengkapi Turbocharger. Tenaga yang dihasilkan mencapai 140 PS @5,200 rpm dengan torsi 250 Nm @ 1,600 - 3,600 rpm, dan disalurkan ke roda depan melalui Continous Variable Transmission (CVT).