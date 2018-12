Pertamina dan BMW, Kerja Sama Pasang i Wallbox Plus di SPBU

Komitmen BMW untuk teknologi mobil ramah lingkungan semakin terlihat di Indonesia. Mereka kembali bekerja sama dengan Pertamina dengan meluncurkan pilot project dari Green Energy Station (GES) di SPBU Kuningan. Yaitu stasiun pengisian energi untuk kendaraan listrik.Satu charging station BMW i Wallbox Plus yang diinstal dengan konfigurasi 3 phase 22kW dan dapat diaktifkan dengan teknologi RFID. Inisiatif ini digagas Pertamina dengan adanya pergeseran global dunia otomotif dari Internal Combustion Engine menjadi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) dan Electric Vehicle (EV).Ini menegaskan komitmen BMW Group Indonesia sebagai APM pertama di Indonesia yang menjual kendaraan plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) sejak 2016 melalui peluncuran BMW i8 di GIIAS 2016.“Kami mempelopori kehadiran kendaraan listrik secara global dan di Indonesia. Agar lebih siap lagi, kami menyediakan BMW i Wallbox Plus di Pertamina Green Energy Station. Tujuannya juga sekaligus sebagai uji coba manfaat dan biaya operasional kendaraan listrik,” ujar President Director BMW Group Indonesia, Ramesh Divyanathan dalam rilis resminya.Secara global BMW telah mengembangkan jaringan pengisian energi kendaraan listrik di lebih dari 30 negara dan 120,000 titik di seluruh dunia. Di Indonesia, selain menghadirkan kendaraan sports ikonik Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) seperti BMW i8 Coupe dan BMW i8 Roadster, hingga saat ini BMW telah memiliki dua dealer yang mendukung layanan aftersales dan service kendaraan listrik yaitu BMW Astra Serpong dan BMW Tunas Tebet.BMW i Wallbox Plus dan Diler khusus BMW i.Alat ini merupakan alat pengisian standar yang disediakan untuk pemilik BMW i dan iPerformance ke depannya. Seluruh pelanggan yang membeli i8 Coupe dan i8 Roadster akan mendapatkan i Wallbox Plus.Ini dilakukan sekaligus proses instalasi di rumah dengan supervisi dan biaya yang ditanggung BMW. Instalasi charging station ini dapat disesuaikan dengan kapasitas listrik rumah dan kebutuhan kendaraan melalui konfigurasi 1 phase 7,4kW hingga 3 phase 22kW.Stasiun pengisian listrik generasi terbaru ini memiliki dimensi 40 persen lebih kompak dan waktu pengisian kembali 70 persen lebih cepat dibandingkan pendahulunya. Pengisian ini juga memiliki fitur keamanan tambahan dengan penggunaan teknologi RFID (Radio Frequency Identification) untuk aktivasi.(UDA)