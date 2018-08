McLaren 720S First Track, Seputih Sambaran Petir

McLaren Special Operation (MSO) mengumumkan tema baru untuk McLaren 720S yakni First Track. Tema khusus untuk kembali dihadirkan untuk meneruskan tongkat estafet dari 720S Velocity yang sudah hadir sebelumnya di Geneva 2017.Ada sejumlah peningkatan yang dilakukan MSO untuk membuat 720S semakin istimewa. Mengingat MSO merupakan divisi khusus yang mengangani pesan-pesanan khusus McLaren."Kami sangat senang dengan reaksi publik terhadap 720S Velocity yang dipamerkan beberapa waktu lalu. Maka kami membuat tema desain tambahan untuk menunjukan MSO dapat memenuhi permintaan apapun untuk memastikan mobil sesuai dengan visi pelanggan," sambut Managing Director MSO, Ansar Ali, melalui keterengan resminya.Tema First Track yang disematkan di 720S menggunakan kelir Anniversary White yang terinspirasi dari McLaren Formula One. Kemudian di beberapa bagian mendapatkan sentuhan warna jingga kombinasi hitam seperti pelek, kap depan, dan pintu.Kemudian seluruh bagian di eksterior dan interior yang terbuat dari serat karbon di balut dengan satin. Kemudian di dalamnya dilengkapi dengan harness bar enam titik berbahan titanium untuk mengamankan penggunaan di lintasan balap.Rival Ferrari 488 Pista dan Lamborghini Aventador ini kemungkinan masih menggunakan mesin 4.000 cc V8 Twin-Turbocharged bertenaga 717 daya kuda dan torsi mencapai 770 nm. Di 720S reguler, mesin ini bisa membuat supercar ini melesat 0-100 kilometer per jam (kpj) cuma 2,7 detik.Rencananya 720S First Track ini bakal diperkenalkan di Salibe Prive dan Blenheim Palace Classic & Supercar di Inggris akhir Agustus 2018. Kira-kira kapan akan masuk ke Indonesia?(UDA)