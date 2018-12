Nissan Leaf NISMO RC Pinjam Teknologi Formula E

Nissan mengungkapkan kehadiran mobil balap bertenaga listriknya, yakni Leaf NISMO Racing Car (RC). Leaf RC dikembangkan dari model versi jalanan dengan mengadopsi teknologi mobil balap Formula E.Nissan mengatakan, Leaf RC dilengkapi dengan dua motor listrik yang menghasilkan tenaga 240 kW. Dengan kata lain, mampu menyemburkan tenaga sebesar 322 daya kuda dan torsi 472 lb ft."Leaf NISMO RC menunjukkan bagaimana kita mengatur pandangan kita lebih tinggi tentang kendaraan listrik yang lebih menarik bagi pelanggan," kata executive vice-president and head of marketing, sales, and electric vehicles, Daniele Schillaci seperti dikutip Carscoops.Untuk awal Nissan akan membangun mobil contoh tidak kurang dari enam unit. Tiap model contoh akan dibangun pada pada skala 1.220 kilogram (2.690 pon) tanpa pengemudi. Performanya dari nol hingga 100 km per jam mencapai 3,4 detikBerkat desain dual-motor, Leaf NISMO RC juga menjadi all-wheel drive. Drivetrain diatur untuk menyalurkan torsi ke roda sehingga memberikan daya cengkeram yang lebih baik, terumtama saat menikung. Nissan juga memperhatikan keseimbangan berat, dengan mengoptimalkan posisi baterai lithium-ion.Menarik, Leaf RC memiliki desain bodi yang dapat dilepas, yang menggabungkan elemen tetap seperti jendela, lampu depan dan lampu belakang, serta sayap belakang yang dapat disesuaikan. Secara total dimensi Leaf memiliki panjang 4.546 milimeter dan jarak sumbu roda 2.750 milimeter.(UDA)