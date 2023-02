Selain Mobil Bensin, Mobil Listrik Harga Terjangkau Ini Bikin Penasaran Pengunjung IIMS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Cara test drive mobil Wuling di IIMS

Promo Wuling di IIMS

(PRI)

Jakarta: Kendaraan listrik kini semakin digemari, khususnya oleh masyarakat perkotaan. Antusias masyarakat terhadap kendaraan listrik juga beriringan dengan fakta pabrikan otomotif yang berlomba-lomba menghadirkan mobil listrik paling ideal untuk pasar Indonesia.Animo masyarakat terhadap mobil listrik juga terlihat nyata di pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 yang sudah dibuka sejak tanggal 16 Februari 2023 kemarin di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.Bahkan angka pengunjung yang melakukan test drive mobil listrik juga meningkat dibandingkan edisi pameran sebelumnya. Seperti diketahui, sederet kendaraan elektrifikasi hadir di IIMS, mulai dari jenis hybrid, plug in hybrid (PHEV), hingga kendaraan full elektrik (EV).Tercatat mobil-mobil listrik yang mejeng di IIMS 2023 kali ini antara lain Toyota bZ4x, Mitsubishi MiEV, Hyundai Ioniq 5, BMW iX, Wuling Air ev, DFSK Gelora e, DFSK EC31, Glory E3, dan Mini EV, Tesla Model S dan Model 3, serta Wuling Air ev.Dari segambreng mobil listrik yang ada, mobil listrik dengan harga terjangkau seperti Wuling Air ev masih menjadi incaran konsumen. Antrean panjang pengunjung yang test drive Air ev membuktikan banyak konsumen yang penasaran dengan mobil 4 penumpang itu.Air ev merupakan mobil listrik termurah di Indonesia saat ini yang dijual mulai dari Rp200 jutaan. Berdasarkan laman resmi Wuling, Air ev Standard Range dibanderol Rp243 juta, varian Long Range seharga Rp299,5 juta.Selain faktor harga yang berada di kategori 'Sejuta Umat' alias terjangkau, Air ev juga diklaim cocok dengan karakter kaum urban yang mengedepankan fungsionalitas lewat dimensi mungil serta fitur-fitur modern.Air ev diperkuat dengan baterai lithium ferro-phosphate kapasitas 17,3 kWH untuk varian standard range dengan jarak tempuh lebih dari 200 km (kondisi penuh). Sedangkan versi Long Range menggunakan baterai kapasitas 26,7 kWH dengan jarak tempuh lebih dari 300 km (kondisi penuh)."Penasaran sama Wuling Air ev ini, karena mobil (listrik) ini paling murah dan harganya cukup terjangkau. Walaupun dari luar bodinya kecil, tapi pas di dalam cukup lega. Untuk 4 penumpang masih nyaman," ujar Rusdi, pengunjung asal Bekasi yang tertarik membeli Air ev.Hal senada juga dilontarkan Rohman, pengunjung IIMS asal Depok. "Menurut saya, mobil ini layak dibeli khususnya untuk second car (mobil kedua). Karena untuk perkotaan atau jarak pendek pakai Air ev cukup nyaman. Fiturnya juga modern dan dari sisi harga cukup terjangkau. Saya pribadi paling suka dengan fitur voice command-nya," kata Rohman kepada Medcom.id.Bagi pengunjung yang ingin mendapatkan pengalaman berkendara dari produk Wuling, dapat mencoba secara langsung enam unit test drive yang tersedia. Meliputi dua unit Wuling Alvez, dua unit Air ev, satu unit New Cortez, dan satu unit Almaz Hybrid.Pengunjung yang ingin melakukan test drive Air ev lebih dulu melakukan registrasi online via website IIMS 2023 (www.indonesianmotorshow.com). Kemudian membawa bukti registrasi online serta wajib memiliki SIM A yang masih berlaku.Selanjutnya, peserta test drive tinggal mendatangi booth Wuling untuk konfirmasi test drive. Selama test drive peserta dilarang berkendara ugal-ugalan serta peserta tidak dalam pengaruh alkohol.Selama pameran IIMS yang berlangsung dari tanggal 16-26 Februari 2023, Wuling menghadirkan berbagai promo menarik, serta beragam aktivitas interaktif selama pameran.Pada IIMS tahun ini, Wuling menghadirkan 10 unit produknya di booth D9 dengan ukuran 868 m2 yang berlokasi di Hall 6 JIExpo Kemayoran. Terdapat 7 unit display yang ditampilkan meliputi berbagai segmen mulai dari New Energy Vehicle, SUV, MPV, hingga kendaraan komersial.“Selain produk yang sudah dipasarkan, menghadirkan compact SUV terbaru kami, Alvez, terdapat berbagai aktivitas interaktif, penawaran spesial, hingga test drive,” ujar Brand & Marketing Director Wuling Motors, Dian Asmahani.Wuling mempersiapkan sebanyak 6 unit kendaraan test drive yang terdiri dari 2 unit Wuling Alvez, 2 unit Air ev, 1 unit New Cortez, dan 1 unit SUV Almaz Hybrid.Di ajang IIMS 2023, Wuling memberikan penawaran seperti uang muka ringan, cicilan terjangkau, hingga gratis biaya servis berkala sampai dengan 4 tahun/50.000km.Bagi setiap pengunjung yang melakukan transaksi, berkesempatan untuk mendapatkan ragam hadiah seperti logam mulia, drone, tablet, smartwatch, wireless car vacuum cleaner, wireless earbuds, sampai dengan e-money melalui lucky dip selama IIMS 2023. Tentunya seluruh promo di atas berlaku syarat dan ketentuan.