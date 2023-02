Spesifikasi All New Toyota Agya, Pakai Platform & Mesin Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ERA)

All New Toyota Agya menjadi barang baru yang meluncur di awal tahun 2023 ini. Mobil berdesain hatchback ini dikembangkan dengan mengedepankan kualitas yang unggul, fitur modern, serta tampilan yang sporty.Saat ini para insinyur pabrikan asal Jepang tersebut mendesain All New Agya dengan panjang 3.760 mm, lebar 1.665 mm, tinggi 1.505 mm dan wheelbase 2.525 mm. Dimensi yang ditawarkan ini lebih besar dari model sebelumnya dan memberikan efek kabin yang lebih besar.Body monocoque yang digunakan sekarang juga dikembangkan bersamaan suspension system yang diklaim sanggup meredam guncangan lebih baik. Peningkatan platform juga meningkatkan kekakuan lateral sehingga body belakang lebih stabil, sementara ubahan pada torsion beam yang lebih kaku membuat mobil lebih mudah dikendalikan.Tema desain yang diaplikasikan adalah "powerful and aggressive" sehingga bagian depan tampak lebih agresif dan garis body sampingnya dibuat lebih gagah.Bagian interiornya menggunakan konsep horizontal design memperlihatkan kesan lebih canggih dan driver-oriented. Konsol tengah dan tuas transmisi dipindahkan lebih tinggi, desain dan posisi jok bentuk ulang, termasuk rombakan pada desain dan layout pedal-pedal supaya pengemudi mendapatkan posisi duduk yang natural dan rileks.Performa baru ditawarkan All New Agya dengan mesin yang serupa dengan Raize. Di balik kap depan terdapat mesin berkode WA-VE dengan kubikasi 1.200 cc 3-silinder Dual VVT-i yang menghasilkan tenaga 88 PS @ 6.000 rpm dan torsi 112,9 Nm @ 4.500 rpm.Tenaga yang ditawarkan ini kemudian disalurkan ke roda depan melalui CVT (Continuously Variable Transmission). Pemilihan transmisi ini terkait dengan efisiensi yang coba diraih para inisinyur.Electronic Power Steering (EPS) turut ditingkatkan kinerjanya sehingga lebih responsive dengan radius putar lebih kecil sebagai salah satu syarat utama city car modern.Khusus untuk model GR Sport ada perbedaan, baik dari segi tampilan dan performa yang ditawarkan. Divisi GR Sport yang mengutamakan performa bisa dilihat dari tampilan yang lebih sporty dan handling yang ditawarkan.All New Agya GR Sport memiliki aero kit dipasang pada eksterior dengan tujuan bahkan membantu meningkatkan aerodinamika sporty hatchback. Penambahan downforce kendaraan membuatnya dapat bermanuver dengan stabil dan lincah tanpa khawatir kehilangan kendali. Grip ban semakin baik berkat aliran udara yang dialihkan sehingga tidak menekan ban belakang.Mewarisi DNA motorsports TOYOTA GAZOO Racing (TGR), perubahan lanjutan dilakukan pada sistem suspensi dan EPS. Exclusive shock absorber dan coil spring diracik supaya sanggup memberikan daya redam lebih maksimal ketimbang model standar.EPS juga mendapatkan rasio roda gigi lebih rapat untuk membuatnya lebih lincah saat bermanuver. Sementara sport tires yang dipilih secara khusus mampu menambah traksi ban di jalan lurus dan menjaga grip-nya di jalan berliku.