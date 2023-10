Diklaim Super Irit, Intip Cara Kerja Teknologi Hybrid New Almaz RS Pro

Advertisement

Jakarta: Wuling Motors secara resmi memasarkan New Almaz RS Pro Hybrid yang menjadi model unggulan dari seri New Almaz RS. Model ini memadukan mesin konvensional dan motor listrik yang mampu menghasilkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik, tingkat emisi yang lebih rendah, namun tetap memiliki performa optimal."Menghadirkan semangat 'Drive Unlimited Way' yang telah menjadi ciri khas Almaz, kami terus bergerak maju, menghadapi tantangan, dan meraih tujuan tanpa batas. New Almaz RS turut didukung dengan mesin hybrid yang mampu menghadirkan performa yang optimal namun efisien. Dengan New Almaz RS Pro Hybrid, Anda pun tidak hanya sekadar berkendara, namun juga turut berkontribusi menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Brand & Marketing Director Wuling Motors, Dian Asmahani, Kamis, 5 Oktober 2023.Beragam teknologi pintar terintegrasi yang merupakan keunggulan di seri Almaz juga kembali disematkan di New Almaz RS Pro Hybrid, meliputi Wuling Indonesian Command (WIND), Advanced Driver Assistance System (ADAS), dan Wuling Remote Control App. Tak hanya itu, model andalan di segmen SUV ini sudah mengadopsi fitur keselamatan yang lengkap.Selain New Almaz RS Pro Hybrid, Wuling juga meluncurkan New Almaz RS Pro dengan mesin 1.500cc turbo yang bertenaga yang dikombinasikan dengan transmisi CVT halus dan responsif.New Almaz RS Pro Hybrid dibekali inovasi yang memadukan mesin bensin berkonfigurasi 4-silinder berkapasitas 2.000 cc, dipasangkan dengan motor listrik yang memproduksi tenaga sebesar 174 hp dan torsi 320 Nm. Kedua sumber tenaga ini dikombinasikan melalui Dedicated Hybrid Transmission (DHT) sehingga mampu bekerja secara multi mode berupa EV Mode, Series Hybrid, dan Parallel Hybrid.Pada EV Mode, roda digerakan secara penuh oleh motor listrik yang mengambil energi dari baterai. Sementara itu pada mode Series Hybrid, roda tetap digerakan oleh motor listrik, namun mesin bensin menyala untuk mengisi data listrik baterai via motor generator.Kemudian, pada mode Parallel Hybrid, mesin bensin dan motor listrik beroperasi secara bersamaan untuk menghasilkan performa yang maksimal. Sistem ini mampu menentukan mode berkendara secara otomatis yang disesuaikan dengan kondisi baterai, kecepatan kendaraan, kondisi jalan, serta gaya berkendara penggunanya.Terkait kenyamanan dalam kepemilikan New Almaz RS Pro Hybrid, Wuling menyediakan garansi umum kendaraan 3 tahun atau 100.000 kilometer, garansi baterai listrik 8 tahun atau 120.000 kilometer, komponen vehicle controller, DC/DC converter, high voltage wiring harness sebanyak 3 tahun atau 60.000 kilometer, garansi komponen transmisi DHT 5 tahun atau 100.0000 kilometer.Kemudian untuk New Almaz RS Pro, tersedia garansi umum selama 3 tahun/100.000 kilometer dan garansi untuk komponen utama mesin selama 5 tahun/100.000 kilometer. Selain itu ada Gratis biaya jasa servis berkala sampai 50.000 kilometer atau 4 tahun juga berlaku untuk New Almaz RS Pro Hybrid dan New Almaz RS Pro. Wuling pun turut menyediakan layanan ERA 24 jam dan Service Pick Up Drop Off (PUDO)."Kami juga menggelar pameran di The Forum Mall Kelapa Gading 3 dengan beragam promo pembelian menarik serta tersedia unit New Almaz RS yang bisa Anda coba di area test drive hingga 8 Oktober mendatang. Mari lihat langsung SUV terbaru dari Wuling dan Anda pun dapat memilikinya dengan harga launching," pungkas Dian Asmahani.New Almaz RS dipasarkan dengan harga khusus peluncuran yakni Rp398.000.000 untuk Almaz RS Pro. Sedangkan untuk model Almaz RS Pro Hybrid dibanderol Rp438.000.000.