Berebut Seri-7 di Joycup BMW Astra Golf Tournament

Olahraga golf memang segmen dengan peminat mayoritas dari mereka yang memang punya 'kantong tebal'. Tak heran jika banyak dari pemilik mobil dengan merek asal Eropa seperti BMW punya hobi berolahraga menggunakan tongkat ini. Hal ini pula yang membuat Astra BMW menyelenggarakan turnamen golf dengan hadiah menggiurkan yaitu BMW 730Li M Sport.Mengangkat tema Joycup 2012, mereka menggelar turnamen golf bagi para pelanggan loyal Astra BMW. Mengambil lokasi di Royale Jakarta Golf Club, ini menjadi penanda konsistensi mereka mewadahi hobi dan menghidupkan kegiatan dalam komunitas pengguna mobil asal Bavarian itu.Chief Executive BMW Astra, Fredy Handjaja dan semua rekanannya yang turut hadir di sini, juga merasa sangat senang. Lantaran kini ada wadah mewadahi kesamaan hobi mereka. Terlebih hadiah yang diperebutkan juga cukup prestis, yaitu Seri-7, Seri-3 dua varian dan X1.Baca Juga:“Ini jadi bentuk layanan yang ingin diberikan untuk para pelanggan loyal, kami menghadirkan acara untuk memberikan pengalaman baru bagi pelanggan. Olahraga golf identik dengan olahraga yang digemari para pengguna BMW, untuk itu kami menghadirkan turnamen golf ini sebagai ajang untuk semakin mengakrabkan relasi antara BMW Astra, mitra perusahaan, dan pelanggan," ujar Fredy Handjaja dalam keterangan persnya.Joycup yang berlangsung pertengahan pekan lalu (3/11/2021) pada kali ini, detail hadiah hole-in-one yang dihadirkan adalah BMW 730Li M Sport, 320i Dynamic, X1 sDrive18i xLine, dan 320i Luxury tahun 2018 dari BMW Astra Used Car. Selain itu tersedia juga berbagai hadiah hiburan lainnya seperti jam tangan pintar Garmin, Apple Watch, Walkingpad, Emas, dan Daihatsu Ayla.“Kami berharap ini dapat menjadi acara tahunan selain Joyfest, sehingga pelanggan loyal kami semakin bervariasi dan semakin memanjakan pelanggan selain dengan layanan pembelian, servis dan penjualan kembali membaik.”Acara dimulai dengan pemukulan bola asap yang dilakukan oleh Fredy Handjaja. Selama acara berlangsung seluruh peserta menikmati serunya permainan golf yang diselingi permainan kecil seperti pohon angpau, golf pong, dan beat the chef di mana para pemain harus mengalahkan Gina Aditya di lapangan. Turnamen ini dimenangkan oleh Nabyl Perdanakusuma sebagai Best Net Overall, dan Fauzan R sebagai Best Gross Overall.