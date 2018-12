Bekasi Jadi Surga Salon Mobil

Salon untuk mobil memang kini menjamur diberbagai daerah. Jikalau anda berminat untuk membuka usaha salon mobil, bisa mempertimbangkan untuk membuka di Bekasi.CEO HD Car Care, Yaska Wu, menjelaskan kalau pasar di bekasi ini sangat besar dan unik. Dipertegas dengan statusnya sebagai area pemukiman membuat daerah ini memiliki pasar yang cukup luas."Kami melihat pasar salon mobil di Bekasi terus berkembang. Melihat pasar besar ini, kami melihat peluang untuk akhirnya membuka HD Car Care cabang Bekasi," ujar Yaska melalui keterangan resminya.Yaska membeberkan selama dua bulan soft opening HD Car Care cabang Bekasi bisa menerima 50 mobil per bulan. Padahal kapasitas per bulan salon yang terletak di area Summarecon Bekasi ini bisa menampung hingga 90 mobil per bulan.50 mobil per bulan ini juga tidak terlepas dari layanan kunjungan ke lokasi. Mengingat ada juga beberapa konsumen yang merasa lebih nyaman untuk pengerjaan perawatan mobilnya dilakukan di rumahnya.HD Car Care Cabang Bekasi membuka pelayanan mulai dari pelapis nano ceramic, nitro seal, hingga total detailing. Untuk layanan nano ceramic dibanderol dengan harga mulai dari Rp3-6 juta, kemudian layanan nitro seal mulai dari Rp2-3 juta, dan layanan total detailing dengan harga mulai dari Rp1,25-2 juta (semua tergantung ukuran mobil).Di bekasi selain HD Car Care juga ada beberapa salon lainnya seperti Scuto. Semakin banyaknya pilihan salon mobil di Bekasi, tentu konsumen juga harus saling bijak memilih, karena harga saling bersaing dan kualitas yang harus tetap didepankan.(UDA)