BMW M2 Competition Segera Sapa Orang Kaya Indonesia

BMW M2 Competition akhirnya mulai bisa dipesan oleh Crazy Rich Indonesian. Mobil ini terbilang salah satu sportcar terganas yang penah diciptakan BMW melalui divisi khusus mereka M.Salah satu alasan mengapa mobil ini termasuk sportcar terganas adalah penggunaan mesin 3.000 cc twin-turbo 6-silinder seperti yang digunakan M3 dan M4. Mesin ini dapat hasilkan tenaga 410 daya kuda dengan torsi 550 nm, yang dikombinasikan dengan transmisi 6-percepatan manual atau 7-percepatan dual-clutch.Catatan resmi akselerasi mobil CBU asal Jerman ini adalah 0-100 kilometer per jam (kpj) bisa ditempuh 4,2 detik. Sedangkan kecepatan puncaknya diberikan batas di 250 kpj.Penggunaan mesin ini juga membuat M2 Competition juga menggunakan sistem pendingin yang sama dengan M4 Competition. Kemudian sebagai penjaga tenaga agar mobil tidak liar karena tenaga yang menggebu-gebu, fungsi Servotronic telah terintegrasi dengan karakteristik spesifik BMW “M” untuk mengatur bantuan kemudi secara elektronik, otomatis sesuai dengan kecepatan kendaraan dan diatur oleh Drivelogic, teknologi yang membuat pengemudi mampu mengatur power steering assistance kapanpun sesuai dengan pilihan pengemudi.Ketika melihat M2, bisa dibilang mobil ini bersaing dengan Mercedes-AMG CLA45, Ford Focus RS, atau Porsche 718. Cuma ketika beralih ke M2 Competition, rasanya mobil ini tidak memiliki rival karena mesin yang digunakan mengusung model 6-silinder, dan rata-rata rivalnya masih menggunakan 4-silinder."M2 Competition tetapkan standar baru segmen sportscar compact, terutama mengenai hal kedinamisan, sensasi berkendara, stabilitas, tingkat presisi kemudi, dan kemudahan pengendalian tanpa mengorbankan faktor yang mendukung penggunaan sehari-hari. Pembaharuan utama pada M2 Competition terletak mesin baru dari kendaraan BMW M3 dan M4. Saya yakin M2 Competition merupakan kendaraan terkuat dalam segmen kendaraan sports kompak yang tidak hanya akan menarik perhatian penggemar BMW M, namun juga para penggemar sports car secara umum,” ujar President Director BMW Group Indonesia, Ramesh Divyanathan, Sabtu malam (24/11/2018) di Plaza Indonesia Jakarta.Jika membandingkan dengan M2 Coupe yang juga sudah meluncur pada GIIAS 2018 silam, ada juga sejumlah ubahan estetika. Mulai dari kidney grill lebih besar sebagai kisi-kisi udara, kemudian desain spion samping yang baru, sistem knalpot dengan warna krom hitam, hingga penggunaan pelek 19 inci berbalut ban Michelin Pilot Super Sport.Di bagian interior mendapatkan sentuhan logo M2 jok. Kemudian ada beberapa bagian ada beberapa aksesoris M yang diletakan di tombol starter dan lingkar kemudi, penggunaan bahan kulit alcantara di beberapa bagian, dan M2 Competition sebagai sill plate.Bagi konsumen di Indonesia yang tertarik dengan mobil ini sudah bisa melakukan pemesanan di dealer resmi BMW. Sayangnya, harga resmi masih belum dicantumkan terkait banyak hal, termasuk skema pajak baru di Indonesia.Namun sumber terpercayamenyebutkan untuk M2 Competition memiliki harga jual di kisaran Rp1,9 miliar (on the road Jakarta). Bahkan disebutkan pula sudah ada 12 orang kaya Indonesia yang sudah memesan sportcar CBU dari Jerman ini.(UDA)