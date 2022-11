Bocoran Honda e:N2 Concept, Sedan Atau Crossover Nih?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Honda kembali menggoda konsumen mereka dengan menebar bocoran untuk mobil konsep mereka e:N2 Concept. Sekilas dari depan, mobil ini tampak seperti sebuah sedan namun belakangnya tampak seperti sebuah crossover atau hatchback.Rencana pengenalan e:N2 Concept merupakan lanjutan dari e:NS1 Concept yang sudah diperkenalkan sejak April 2022. Mobil konsep ini dibuat dengan menggabungkan unsur sensasi berkendara yang maksimal serta dapat menggabungkan perasaan antara pengemudi yang menyatu dengan kendaraannya.Desain eksterior mobil konsep ini menonjolkan desain yang tajam sekaligus dinamis terlihat dari garis body nya dan pemilihan warna bodi mobil yang menonjolkan unsur metalik. Sedangkan desain interiornya dibuat simpel untuk menghadirkan kenyamanan bagi penumpang maupun pengemudi, plus dukungan kokpit berbasis digital dengan teknologi Honda CONNECT."e:N2 Concept melanjutkan nilai dasar dari produk Honda yang tetap mengedepankan kesenangan dalam berkendara. Di China, kami akan terus menghadirkan kendaraan berbasis elektrik seiring dengan berkembangnya kebutuhan pasar kendaraan berbasis elektrik untuk mendukung mobilitas masyarakat,” ungkap Director, President and Representative Executive Officer of Honda Motor Co., Ltd, Toshihiro Mibe, melalui keterangan resminya.Rencananya e:N2 Concept akan diperkenalkan Fifth China International Import Expo di Kota Shanghai China. Momen ini cukup masuk akal karena di sini merupakan satu pasar mobil listrik terbesar di dunia.Sekilas mengenai Model e:N series adalah varian terbaru dari pengembangan model kendaraan listrik pertama kali. Produk ini mengkombinasikan DNA Honda Monozukuri (seni menciptakan sesuatu) yang di dalamnya termasuk mengejar orisinalitas dan juga semangat, bersama dengan kemampuan teknologi kendaraan listrik China. Pengembangan kendaran prototipe ini mengusung konsep menjadi inspirasi banyak orang dan memberikan pengalaman baru mobilitas mengunakan kendaraan listrik.Merek asal Jepang itu juga mengembangkan e:N Architecture F yang terdiri dari motor listrik bertenaga spontan dan mudah dikendalikan untuk beragam situasi perjalanan. Selain itu platform baru ini mampu menampung baterai yang membawa kendaraan sejauh 510 kilometer berdasarkan klaim CLTC base di China.Sensasi sporty dan berkendara unik yang sudah ditawarkan sejak lama disematkan lewat teknologi orisinal pabrikan diantaranya desain aerodinamis yang diberikan pada model-model sporty miliknya.