Ferrari 250 GTO 1962 Klasik Ini Pecahkan Rekor Mobil Lelang Termahal

Bicara soal mobil klasik memang gak ada matinya, terlebih mobil-mobil lawas yang populasinya sudah tergolong langka, bisa dipastikan akan menjadi incaran para kolektor mobil antik.Salah satu contohnya adalah Ferrari 250 GTO lansiran 1962 ini. Carscoops mengabarkan, Ferrari 250 GTO klasik memecahkan rekor baru sebagai mobil lelang termahal yang digelar di acara lelang RM Sotheby di Monterey, California, Amerika Serikat (AS), pekan lalu.RM Sotheby mengatakan, Ferrari 250 GTO yang dijualnya laku seharga USD48,5 juta atau sekitar Rp714 milar. Angka tersebut melampui dari target yang diharapkan, yakni sebesar USD45 juta atau sekitar Rp662 miliar.Ferrari berwarna merah bernomor shassis 3413 GT ini satu dari 36 unit yang pernah diproduksi. 250 GTO koleksi dari Holy Grail of collector cars ini menjadi legenda karena desain indahnya yang tak lekang oleh waktu. Kondisinya saat ini terlihat sangat mulus dan orisinil luar dalam.Nilai sjarahnya di dunia balap juga menjadikan mobil ini punya harga yang fantastis. 250 GTO telah memenangi ajang Targa Florio dua kali pada 1963 dan 1964, serta pernah menjadi mobil latihan juara dunia F1 asal AS, Phil Hill.Ferrari 250 GTO adalah mobil GT yang diproduksi oleh Ferrari pada 1962 hingga 1964, didukung mesin 2.953 cc Tipo 168/62 V12 Ferrari, yang memuntahkan tenaga 296 daya kuda dengan torsi maksimum 217 lb ft.Sebagai perbandingan, empat tahun lalu, rumah lelang Bonhams menjual GTO lain bernomor 3851 GT, seharga lebih dari USD38 juta atau sekitar Rp559 miliar. Namun diperkirakan nilai investasinya bakal terus meningkat ke depannya.(UDA)