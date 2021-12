Ternyata Ini Beda Konsumen All New Toyota Avanza dan Veloz

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Masyarakat awam melihat bahwa Avanza dan Veloz adalah mobil yang sama karena dikembangkan dari basis yang sama. Akan tetapi, ternyata kedua mobil ini berbeda karena memiliki konsumen yang berbeda.Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Henry Tanoto, bercerita kedua mobil ini memiliki gaya yang berbeda dan disesuaikan dengan konsumennya. Avanza dikembangkan dengan mengedepankan aspek fungsional untuk mendukung kegiatan rutin para pembeli mobil pertama kali."Sementara tipe tertinggi All New Veloz lebih mendominasi sesuai dengan profil penggunanya yang membutuhkan kendaraan yang stylish dan dibekali dengan advance features yang lengkap untuk mendukung aktivitas lifestyle mereka sehari-hari di beragam lokasi," ungkap Henry Selasa (7/12/2021) di Canggu Bali.Uniknya, di generasi terbaru Avanza dan Veloz ini terjadi perubahan komposisi permintaan dibandingkan generasi sebelumnya. Jika di generasi sebelumnya yang lebih dominan adalah penjualan Avanza dengan rata–rata komposisi 68,3 persen, pada generasi baru ini justru Veloz yang mendominasi dengan komposisi 67,4 persen."Selama November kemarin, SPK-nya lebih dari 12 ribu untuk Veloz dan Avanza. Ini untuk yang masih digabung Avanza dan Veloz yang lama serta baru. Karena di bulan November ini masih ada Avanza dan Veloz yang lama, permintaannya masih ada di masyarakat.""Selama bulan November 2021, SPK All New Veloz dan All New Avanza tercatat lebih dari 8.000 unit, atau naik 31 persen dari rata-rata pesanan bulan-bulan sebelumnya. Tentunya hasil menggembirakan ini tidak lepas dari peran Pemerintah Indonesia serta dukungan dari rekan-rekan semua," beber Henry.Jelas kehadiran All New Avanza dan Veloz menjadi signal kuning bagi merek-merek lain yang bermain di segmen yang sama yakni LMPV. Di segmen ini, terdapat juga Suzuki Ertiga, Mitsubishi Xpander, sampai dengan Honda Mobilio yang harus waspada terhadap inovasi yang dilakukan di mobil sejuta umat.