Rahasia New Ertiga Sport Bisa Agresif Tapi Irit

Jakarta: New Ertiga Sport, Low MPV lansiran Suzuki masih mencuri perhatian pasar. Mobil yang telah mengaspal sejak 2019 ini pun memiliki penggemarnya tersendiri.Bukan tanpa sebab. Meski peruntukan utamanya sebagai mobil keluarga, namun tipe teratas MPV andalan Suzuki ini memiliki tarikan agresif.Hal itu langsung terasa saat pertama kali menjajal mobil berkapasitas mesin 1.500 cc DOHC VVT. Tenaga dibalik dapur pacunya dapat mencapai 103,2 daya kuda di 6.000 rpm, dan torsi 138 nm di 4.400 rpm.Sebagai perbandingan, tenaga itu sedikit lebih kuat dibandingkan New Toyota Avanza. Di mana sang kompetitor mengandalkan mesin 1.496 cc DOHC Dual VVT-i bertenaga 102,5 daya kuda dan torsi 136 nm.Rahasia agresif New Ertiga Sport rupanya terletak di mesin tipe K15B yang diusungnya. Mesin tipe K15B ini mempunyai tenaga besar dan stabil, tapi tidak menghasilkan suara mesin yang kasar.Mesin ini pun sudah membuktikan ketangguhannya dengan sejumlah uji coba di medan jalan yang berat. Seperti tanjakan curam dan jalan yang penuh dengan gundukan.Namun mobil agresif tak melulu berlabel boros. Generasi terbaru Ertiga ini tak jarang kerap dilabeli mobil irit bagi yang pernah menjajalnya.Untuk pemakaian dalam kota, konsumsi BBM berkisar 12,7km/liter. Sedangkan saat di jalan tol dengan kecepatan konstan 100km/jam, konsumsi BBM-nya tembus 17,8km/liter.Tak hanya itu, New Ertiga Sport juga dibelaki 11 fitur baru dari generasi sebelumnya. Fitur tersebut tersebar di eksetior hingga bagian interior mobil.11 fitur pembaruan itu membuat New Ertiga Sport terlihat lebih agresif dan selaras dengan tren otomotif. Sehingga memberikan kebanggaan dan keistimewaan terhadap pemiliknya.Fitur paling mencolok terlihat di bagian eksterior dengan upper dan lower front grille. Fitur DRL (Daytime Running Light) juga terpasang menyatu di grille depan.Tampilan sporty kian terasa dengan spoiler yang melingkari mobil dari depan hingga belakang. Fitur eletronic stability programme (ESP) yang sebelumnya menghilang pun kembali disematkan.Fitur untuk menjaga kontrol mobil ini melengkapi fitur Hill Hold Control (AT), TECT Body, ISOFIX, Anti-Lock Braking System (ABS) & Electronic Brake Force Distributin (EBD), Dual SRS Airbags, Side Impact Beam, Child Proof Door Lock, Immobilizer dan alarm.Saat ini, harga OTR New Ertiga Sport di Jakarta pada Juni 2021 berkisar Rp249.166.000 untuk transmisi manual lima percepatan. Sedangkan untuk tipe tranmisi matic, mobil tersebut dibanderol senilai Rp259.308.000.(ERA)