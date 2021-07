Mbak You Wafat, Ini Mobil Kesayangan Sang Peramal Kondang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Peramal Mbak You meninggal dunia pada hari ini, Kamis, 1 Juli 2021. Kabar tersebut dikonfirmasi dari salah satu karyawan Mbak You, Adi."Mbak You betul meninggal barusan, di RS Premiere Bintaro," ungkap Adi kepada wartawan.Namun, ia dan tim hingga kini belum mendapatkan informasi detail tentang penyebab kematian Mbak You. Sebab, rilis resmi dari RS Premier Bintaro belum diterima."Gue belum dapet rilis resmi dari RS Premier Bintaro apakah covid-19 atau penyakit bawaan lainnya. Posisinya mau dimandikan dan langsung dibawa ke Salatiga," paparnya.Mbak You sendiri dikenal sebagai seorang paranormal kondang di Indonesia. Kesuksesan Mbak You juga tercermin dari gaya hidupnya yang glamor.Wanita kelahiran 7 Maret 1974 tersebut juga dikenal sebagai kolektor jam tangan mewah. Tak hanya itu, untuk urusan kendaraan, pilihan Mbak You juga tak kalah mentereng.Layaknya kalangan atas seperti artis dan pejabat, Mbak You memilih Toyota Alphard untuk menunjang mobilitasnya sehari-hari.Toyota Alphard warna putih dengan plat nomor D 17 YOU itu diperkirakan model keluaran 2018-2019.Kendaraan MPV lansiran Toyota tersebut saat ini masih memiliki harga jual yang tinggi, yakni masih berkisar di atas Rp 1 Miliar.Berdasarkan harga terbaru, varian terendah Toyota Alphard yang mengusung mesin 4 silinder DOHC berkapasitas 2.494 cc dibanderol mulai dari Rp 1,065 miliar.Sedangkan untuk Alphard varian tertinggi disuntik dengan mesin kapasitas lebih besar 3.500 cc. Untuk Toyota Alphard varian tertinggi dijual dengan harga sekitar Rp1,98 Miliar.(UWA)