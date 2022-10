Bocoran, Toyota Beri Kode Peluncuran Innova Hybrid

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aroma kehadiran Toyota Kijang Innova Hybrid semakin kuat. Hal ini dikarenakan pihak pabrikan mulai memberikan bocoran mengenai mobil tersebut melalui akun Instagram ToyotaID.Melalui kisi-kisi gambar yang diberikan masih sebatas siluet bagian fascia mobil. Dari segi lampu dengan aksesn biru, sampai grill berbentuk hexagonal. Tim medcom.id memprediksi bagian depan ini akan menjadi milik Kijang Innova Hybrid."Are you ready for the next prestigious crossover? Hold tight as impeccable drives with cutting-edge pleasures are on your way," tulis di kolom Takarir.Memang tidak disebutkan bahwa model ini mengacu kepada Kijang Hybrid. Akan tetapi, sejumlah aksen biru yang ada di gambar tersebut diyakini menjadi ciri khas kendaraan elektrifikasi pabrikan nomor satu di Indonesia tersebut.Desas-desus kehadiran Kijang Innova Hybrid juga sudah terdengar sejak awal tahun ini. Terlebih, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyebutkan Toyota memiliki rencana untuk memproduksi mobil listrik. Nah untuk di awal elektrifikasi ini, akan dilahirkan mobil berteknologi hybrid."Selain itu, Toyota juga telah menyampaikan komitmennya untuk memproduksi beberapa jenis kendaraan elektrifikasi, yang akan diawali dengan produksi Kijang hybrid. Tentunya kami akan terus mendukung dan mendorong percepatan produk elektrifikasi atau kendaraan listrik murni,” tegas Agus di Karawang, Selasa (15/2).Nah kira-kira kapan mobil ini akan diluncurkan? Mari kita nantikan saja karena rasa-rasanya sudah sebentar lagi diperkenalkan.