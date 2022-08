Jajal Fitur AYC Xpander Cross, Aktif Saat Menikung Tajam

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: New Xpander Cross hadir dengan beragam penyegaran baik dari sisi eksterior dan interior. Tak hanya itu, model terbaru Xpander Cross yang baru saja diluncurkan di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 akhir pekan kemarin juga sudah disematkan beberapa fitur baru.Salah satu fitur yang baru yang ada pada New Xpander Cross yaitu fitur Active Yaw Control (AYC). Head of Training Section PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Muhammad Arif Dwianto menjelaskan bahwa fitur AYC yang disuntik pada New Xpander Cross merupakan fitur yang ada ada pada mobil-mobil premium seperti Eclipse Cross.Adapun tujuan Mitsubishi menyematkan fitur AYC di New Xpander Cross tujuannya untuk menaikkan grade atau level model terbaru segmen LSUV tersebut. "Fitur AYC ini hanya ada di mobil premium seperti Eclipse Cross. Kini sudah ada di New Xpander Cross," kata Arif Dwianto.Arif menambahkan, fitur AYC berfungsi agar radius putar atau titik menikung mobil lebih optimal. "AYC bekerja otomatis saat menikung. Serta memberikan kontrol pengereman saat bermanuver di tikungan," lanjutnya.Fitur AYC ini kami coba langsung dalam kesempatan test drive singkat di area Indonesia Safety Driving Center (ISDC), Tangerang Selatan, Rabu, 24 Agustus 2022.Benar saja, fitur AYC disokong handling yang nyaman sehingga menambah rasa percaya diri saat menikung. Mobil tidak mengalami limbung, serta arah dan laju kendaraan lebih akurat sesuai dengan keinginan pengemudi bahkan di lintasan licin sekalipun.Fitur AYC ini memiliki lima braking level yang beroperasi otomatis sesuai kebutuhan. AYC bekerja dengan cara memberikan kontrol di bagian roda depan, sehingga kendaraan tetap terasa stabil serta mencegah gejala under steer.Indikator AYC juga akan tampil di MID ketika bekerja ketika mobil menikung ke kiri ataupun ke kanan. Namun yang perlu di catat, AYC hanya bekerja saat mobil menikung dalam kecepatan tinggi.