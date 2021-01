Fakta Unik Mobil Presiden AS, Kebal Bom dan Dilengkapi Kontrol Nuklir

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Usai dilantik sebagai Presiden AS yang baru, Joe Biden akan menggunakan Cadillac One sebagai mobil kepresidenan. Mobil yang digunakan Biden merupakan warisan dari presiden sebelumnya, Donald Trump Mobil Presiden Amerika Serikat sering dijuluki sebagai mobil paling aman di dunia. Wajar saja, mobil tersebut didesain dengan keamanan tingkat tinggi, termasuk kebal dari ledakan bom. Sedangkan kaca mobil juga dirancang tahan peluru setebal lima inchi.Selain itu, teknologi canggih juga tersemat di bagian ban mobil berbahan kevlar ditambah komponen baja sehingga ban mobil Cadillac One tersebut tidak akan pecah, bocor, ataupun rusak dalam kondisi apapun.Tak cukup itu saja, Cadillac One berjuluk "The Beast" juga menyimpan oksigen serta kantung darah sesuai dengan golongan darah sang Presiden. Hal ini bertujuan sebagai antisipasi keselamatan jika sesuatu yang buruk terjadi ketika perjalanan.Masih ada beberapa fakta menarik soal mobil lansiran General Motors (GM) yang wajib kamu tahu.Mobil kepresidenan Cadillac dibuat oleh General Motors. The Beast 2.0 diproduksi oleh GM untuk secret service dengan jumlah lebih dari dua unit.Fungsinya sebagai mobil cadangan, atau bisa difungsikan sebagai umpan dalam situasi dan kondisi tertentu seperti layaknya di film-film aksi Amerika.Mobil kepresidenan AS selalu dibawa di setiap kunjungan kerja Presiden AS. Cadillac the Beast diangkut dengan pesawat khusus yakni pesawat kargo Globemaster C-17.Mobil Presiden AS dirancang dengan baja berlapis, dengan kaca setebal 5 inci, pintu setebal 8 inci (beratnya sama dengan pintu pesawat komersial). Kendaraan ini dibuat menggunakan titanium, keramik, dan pelat tahan bom yang menutupi bagian bawah. Karena itu, wajar jika Cadillac One dijuluki mobil paling aman di dunia.Tak hanya dilengkapi sistem keamanan tingkat tinggi. Mobil cadillac One juga dilengkapi dengan alat-alat yang mendukung otoritas sang Presiden seperti telepon satelit dan kontrol nuklir.Bukan rahasia lagi, di dalam mobil Cadillac One juga dilengkapi persenjataan. Hanya saja Secret Service merahasiakan rincian senjata yang ada di mobil tersebut. Namun untuk pengemudi Cadillac One dipersenjatai Shotgun. Mobil itu juga bisa menembakan gas dari bumper untuk menghalau musuh ataupun pengacau.(ACF)