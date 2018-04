Datsun Ekspansi Pabrik ke Pakistan

Nissan Motor Co, Ltd menambah basis produksinya untuk merek mobil Datsun. Kali ini Pakistan jadi negara yang memproduksi Datsun setelah sebelumnya ada Indonesia, India dan Rusia.Nissan memasuki pasar Pakistan dengan menandatangani perjanjian manufaktur dan pemberian lisensi dengan mitra, Ghandhara Nissan Ltd., untuk produksi lokal Datsun di negara tersebut.Perjanjian ini mencakup bidang distribusi, yang memberikan akses Nissan di pasar Pakistan. Disini permintaan akan kendaraan baru terus bertumbuh dan mencapai lebih dari 200 ribu unit per tahun."Langkah kami untuk memasuki pasar Pakistan merupakan langkah penting dalam pengembangan infrastruktur manufaktur lokal dan kegiatan perekonomian setempat," kata Peyman Kargar, Nissan Senior Vice President.Ghandhara sebagai partner, akan berinvestasi sebesar 4,5 miliar rupee Pakistan (Rp535,6 milyar) selama empat tahun pertama. Proyek ini beserta pembangunan jaringan ritel akan menciptakan lebih dari 1.800 lapangan kerja.Langkah ini merupakan bagian dari strategi Nissan untuk masuk ke pasar otomotif yang sedang berkembang. Penjualan pertama kendaraan Datsun produksi lokal diharapkan akan mulai dilakukan di Pakistan pada tahun fiskal 2019.(UDA)