Baru 3 Bulan Mengaspal, Ertiga Hybrid Dongkrak Penjualan Suzuki

Teknologi Suzuki Smart Hybrid

Jakarta: Suzuki Indonesia mencatatkan peningkatan angka penjualan retail kendaraan roda 4 sebesar 7 persen jika dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun lalu, yaitu September 2021.Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, penjualan retail Suzuki juga meningkat sebesar 1 persen. Fakta menariknya, jumlah penjualan retail Suzuki di bulan September 2022 merupakan pencapaian yang tertinggi selama periode Januari-September 2022, yaitu dengan total sebesar 7.902 unit.Asst. to Dept. Head 4W Sales PT Suzuki Indomobil Sales, Randy R. Murdoko menjelaskan di bulan September 2022, penjualan retail Suzuki mengalami peningkatan di kategori mobil penumpang maupun mobil niaga ringan."Di kategori mobil penumpang sendiri, penjualan retail Suzuki mengalami peningkatan sebesar 30 persen dibandingkan September 2021. Sedangkan jika dibandingkan bulan sebelumnya yaitu Agustus 2022, penjualan retail mobil penumpang Suzuki mengalami peningkatan sebesar 3 persen,” terangnya.Selama periode Januari sampai September 2022, retail sales dan whole sales Suzuki didominasi oleh kategori mobil niaga ringan yaitu sebesar 61 persen dan kategori mobil penumpang sebesar 39 persen. New Carry menjadi kontributor pertama dengan kontribusi sebesar 61 persen, disusul dengan XL7 sebesar 18 persen dan All New Ertiga Hybrid yang berkontribusi sebesar 12 persen.Fakta menariknya, Ertiga Hybrid yang baru diluncurkan pada Juni lalu mampu menjadi salah satu kontributor terbesar. Hal ini disambut baik Suzuki Indonesia yang menilai LMPV Hybrid itu mendapat respons positif dari masyarakat Indonesia.Ertiga Hybrid sudah mengusung teknologi elektrifikasi lewat teknologi Suzuki Smart Hybrid dan dilengkapi dengan berbagai fitur canggih yang membuatnya lebih efisien dan ramah lingkungan.Suzuki menyematkan ISG (Integrated Starter Generator) dan baterai Lithium-ion sebagai komponen utama dalam menunjang efisiensi berkendara.Peran ISG sebagai generator untuk menggerakan mesin, akan bekerja bersama baterai Lithium-ion dan accu untuk mengoptimalkan fitur efisiensi yaitu engine auto start-stop.Fitur tersebut berfungsi untuk menon-aktifkan mesin saat pengendara berhenti sementara waktu misalnya saat macet, sehingga dapat menghemat penggunaan bahan bakar. Ketika pengendara akan melanjutkan perjalanannya, accu akan memberikan daya listrik kepada ISG untuk kembali mengaktifkan mesin mobil.Baterai Lithium-ion juga akan menambahkan energi listrik kepada ISG yang akan diubah menjadi energi kinetik ketika dibutuhkan untuk meringankan kinerja putaran mesin saat berakselerasi, guna mencapai efisiensi mesin terbaik.Saat mesin mati, baterai Lithium-ion dan accu akan menyuplai kelistrikan untuk menghidupkan beragam fitur di kendaraan, misalnya air conditioning (AC) sehingga kenyamanan di dalam kabin tetap terjaga.Ertiga Hybrid juga menggunakan tampilan MID (Multi Information Display) terbaru yang lebih lengkap dan informatif. Pengemudi bisa memantau seberapa efisien perjalanannya dengan menampilkan total waktu mesin non-aktif saat engine auto start stop bekerja dan total akumulasi bahan bakar yang berhasil dihemat selama perjalanan.“Adanya peningkatan penjualan ini tentu tidak lepas dari peran pelanggan setia Suzuki. Terlebih dengan kepercayaan mereka terhadap All New Ertiga Hybrid yang telah menggunakan teknologi terbaru yaitu Suzuki Smart Hybrid. Kepercayaan itu timbul setelah mereka merasakan dan membuktikan secara langsung keunggulan All New Ertiga Hybrid melalui layanan Test Drive yang ada di jaringan diler Suzuki," terang Randy.