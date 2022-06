Baru Sepekan Diluncurkan, Ertiga Hybrid Laris Manis di Jawa Timur

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Ertiga Hybrid transmisi otomatis terlaris

(PRI)

Surabaya: Suzuki Ertiga Hybrid menjadi mobil MPV pertama yang mengusung teknologi hybrid. Antusias konsumen terhadap produk anyar Suzuki Indonesia ini juga terbilang ramai di Jawa Timur.Kepala Wilayah Sejahtera Buana Trada Jawa Timur, Surjana Pardi menjelaskan bahwa Suzuki Ertiga masih menjadi model terlaris baik di Surabaya maupun Jawa Timur secara keseluruhan dengan rata-rata penjualan 300 unit per bulan.Kini Ertiga Hybrid menjadi model paling dicari konsumen Surabaya dan Jawa Timur. Sejak peluncuran di Surabaya pada Rabu, 15 Juni 2022, pemesanan sudah mencapai 275 unit."Kami senang dengan kehadiran Ertiga Hybrid, di sini juga antusiasmenya juga luar biasa. Sejak diperkenalkan di Mal Pakuwon, hingga saat ini sudah mencatat 275 unit pemesanan untuk All New Ertiga Hybrid,” jelas Surjana Pardi."275 pesanan, itu totalnya untuk wilayah Jatim ya," lanjutnya.Sementara itu, 4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales, Donny Saputra menyampaikan total pemesanan Ertiga terbaru hampir menyentuh 2.000 SPK."All new Ertiga Hybrid sudah ada 1.842 (SPK) dari tanggal 10 sampai 20 Juni 2022 kemarin. Itu di 30 dari 36 region," ungkap Donny, Kamis, 23 Juni 2022.Ia menambahkan dari semu varian, Ertiga Hybrid transmisi otomatis masih jadi yang terlaris. Dari data yang ia terima, sebanyak 72 persen dari total pemesanan Ertiga Hybrid bertransmisi otomatis. Unit yang dipesan saat ini juga sudah dalam proses pengiriman.Suzuki All New Ertiga Hybrid sudah diperkenalkan mulai GX-MT Rp 270.300.000, GX-AT Rp 281.300.000, SS-MT Rp 281.300.000, dan yang termahal SS-AT Rp 292.300.000.