Suzuki Bakal Tambah Varian All New Ertiga

All New Ertiga sudah resmi dikenalkan pekan lalu di Jakarta, yang juga mnjadi debut globalnya. Mobil Low MPV ini diproduksi di pabrik baru PT Suzuki Indomobil Motor di Cikarang, Jawa Barat.Saat ini Ertiga baru tersebut baru ada tipe GA, GL dan GX. "Tipe GX ada juga yang dilengkapi dengan ESP (electronik stability program), yang jadi varian tertinggi," kata Yulius Purwanto, Head of 4W Product Development PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) beberapa waktu lalu.Terbilang sedikit, pasalnya pada versi lawas ada pula versi yang lebih tinggi yakni Dreza. Suzuki sendiri secara tak langsung mengatakan akan ada versi 'lengkap' dari All New Ertiga namun mash akan butuh waktu."Itu pasti ada tapi masih nanti, sementara untuk aksesoris jika konsumen berminat kita jual terpisah kok. Kapannya ya ditunggu saja," sambung Harold Head of Brand Development & Marketing Research 4W SIS dikempatan yang sama.All New Ertiga saat ini dibekali mesin K15B, dengan kapasitas 1.500cc. Tenaga mesin ini meningkat signifikan, namun tetap menawarkan efisiensi bahan bakar yang cukup tinggi, berdasarkan hasil uji pihak ketiga.Saat ini memang harga All New Ertiga belum diungkapkan, namun harganya akan naik Rp10 juta sampai Rp15 juta. Konsumen yang sudah memesan, akan mendapatkan unit pada pertengahan Mei 2018 mendatang.(UDA)