GIIAS 2021: Dijual Terbatas, Begini Tampang MG Edisi Liverpool FC

Tangerang: MG memperkenalkan model edisi spesial di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 yang baru saja dibuka Kamis, 11 November 2021 di ICE, BSD, Tangerang.Beberapa model yang paling menarik perhatian adalah New MG ZS dan MG HS Edisi Terbatas Liverpool FC . Model edisi terbatas ini merupakan wujud dari Official Global Partner dengan klub sepakbola raksasa Liga Inggris tersebut.Di ajang GIIAS 2021 ini pula, untuk pertama kalinya New MG ZS dan MG HS Liverpool FC Limited Edition meluncur di Asia. Model ini diharapkan bisa memberikan kebahagiaan tersendiri bagi MG untuk menghadirkan model yang langka bagi para pecinta MG dan Liverpool.Pada bodinya, terdapat sejumlah badges dan aksesori LFC, mulai dari eksterior, interior, hingga konsol tengah. Sementara tampilan luarnya terlihat kian eksklusif dengan penambahan body kit di keempat sisi mobil, ditambah dengan front garnish, rear garnish, dan rear spoiler yang membuat mobil ini semakin sporty.Tak hanya itu, mobil New MG ZS dan MG HS Edisi Terbatas Liverpool FC ini memfasilitasi mereka untuk bisa lebih dekat dengan para idola dan legenda lapangan hijau seperti Rush, Owen, hingga para bintang masa kini seperti Hendo, Salah, dan Mane.Untuk setiap pembelian unit terbatas ini di GIIAS 2021, pelanggan akan langsung mendapatkan merchandise MG Liverpool FC yang eksklusif dan terbatas, serta certificate of ownership yang bernomor sesuai dengan urutan nomor unit dari 1-100 untuk MG HS Liverpool FC Limited Edition, dan 1-200 untuk New MG ZS Liverpool FC Limited Edition."MG mengajak seluruh pecinta Liverpool FC untuk hadir di GIIAS 2021, serta berpartisipasi di ragam kegiatan di booth untuk mendapatkan hadiah-hadiah seru dan menarik seperti jersey bertanda tangan pemain Liverpool FC, tumbler, dan beragam merchandise MG Liverpool FC Limited Edition lainnya," kata Marketing dan PR Director MG Motor Indonesia, Arief Syarifudin.Di GIIAS 2021, selain memajang New MG ZS dan MG HS Edisi Terbatas Liverpool FC, MG juga memajang MG 5 GT yang bernuansa sporty, mobil listrik MG 5 EV, hingga New MG ZS.