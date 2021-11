Layak Dimiliki, New Xpander dan New Xpander Cross Tak Cuma Keren tapi Fitur Keselamatannya pun Mumpuni

(ROS)

Jakarta: Selain tampilan bodi dan interior yang mewah nan elegan, konsumen pada umumnya mencari mobil dengan fitur keselamatan terbaik. Keduanya jelas dimiliki oleh New Xpander dan New Xpander Cross.Mobil yang telah diperkenalkan oleh PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) secara virtual pada 8 November 2021 itu merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari model sebelumnya.Membawa tagline "Be The Life Xpander," New Xpander dan New Xpander Cross hadir dengan segala keunggulan fitur di sisi interior dan eksterior yang semakin luxurious, performa, dan sistem keselamatan yang semakin baik."Kami memperkenalkan New Xpander sebagai generasi terbaru yang akan menjadi partner Anda, para konsumen kami di Indonesia, dalam menjalani petualangan hidup. Mitsubishi Motors percaya bahwa setiap tahapan dalam kehidupan adalah sebuah Adventure. Kami ingin selalu menjadi bagian dari perjalan hidup Anda yang terus berputar, guna menciptakan momen berharga tak terlupakan bersama orang-orang terkasih. Be The Life Xpander,” ucap President Director PT MMKSI Naoya Nakamura.New Xpander dan New Xpander Cross tidak hanya menawarkan mobil keluarga dengan desain yang modern, tapi juga dibekali fitur keselamatan yang terbaik di kelasnya.Sebagai mobil keluarga, New Xpander dan New Xpander Cross disematkan fitur-fitur yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Fitur tersebut di antaranya desain yang atraktif, interior fungsional, serta kenyamanan bagi pengemudi dan penumpang.New Xpander dan New Xpander Cross juga memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh penumpang baik itu dari fitur keamanan pasif maupun aktif.Mari kita simak apa saja fitur keselamatan New Xpander dan New Xpander Cross.New Xpander dan New Xpander Cross dilengkapi fitur keselamatan Electronic Parking Brake (EPB) dan Brake Auto Hold (BAH).Fitur EPB merupakan sistem rem parkir yang dikontrol secara elektronik, sehingga pengemudi lebih mudah ketika memarkir kendaraan. Pengemudi tidak perlu menarik tuas rem tangan atau parking brake.Fitur BAH berfungsi mencegah mobil meluncur ketika berhenti di tanjakan atau jalanan menurun. BAH juga membantu meminimalkan risiko menyundul mobil yang ada di depan saat berada di kemacetan.Masih ada lagi fitur New Speed Sensitive Automatic Door Lock 2. Fitur ini akan mengunci pintu secara otomatis ketika mobil sedang melaju dengan kecepatan lebih dari 20 kilometer (km) per jam. Fitur ini dapat menjamin keselamatan jika pengemudi lupa mengunci pintu.Selain itu terdapat beberapa fitur lain yang telah ada sebelumnya, yakni Dual SRS Airbags, struktur RISE body, seatbelt dengan ELR 3 titik, dan ISOFIX child seating fixing bar, ASC, ABS-EBD, ESS, serta Hill Start Assist (HSA).Sementara dari segi transmisi, selain terdapat transmisi manual (MT), New Xpander dan New Xpander Cross pun memiliki pilihan transmisi continuous variable transmission (CVT). Teknologi transmisi tersebut memastikan akselerasi maksimal dan tajam layaknya transmisi AT 8 percepatan dengan perpindahan mulus.Transmisi CVT disokong oleh mesin 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve dengan spesifikasi Euro 4 yang dapat menghasilkan output tenaga maksimal 105 PS pada 6.000 rpm dan torsi 141 Nm pada 4.000 rpm.New Xpander maupun New Xpander Cross memiliki handling yang lebih baik dan lebih stabil di jalan bertekstur kasar berkat kualitas suspensi dan shock absorber yang ditingkatkan dengan tuning terbaru.Melihat fitur-fiturnya yang keren, maka tak heran jika pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, New Xpander dan New Xpander Cross dinobatkan sebagai mobil yang paling banyak terjual dari seluruh lini Mitsubishi.Tercatat, selama GIIAS 2021 yang diselenggarakan pada 11-21 November 2021, dari total SPK 2.623 unit, New Xpander menyumbang penjualan 1.288 unit, dan New Xpander Cross sebanyak 358 Unit. Selain itu, New Xpander dan New Xpander Cross juga dikukuhkan sebagai "The Most Driven Car" karena menjadi mobil yang paling banyak diuji coba pengunjung saat test drive.Melihat deretan fitur terbaiknya, New Xpander maupun New Xpander Cross layak dijadikan mobil andalan Anda dan keluarga.