Daihatsu Siapkan Pabrik untuk Mobil Listrik di Indonesia

Ekawan Raharja • 22 November 2023 15:16



Jakarta: Daihatsu menjadi pabrikan otomotif terbesar di Indonesia. Mereka pun berencana untuk meningkatkan kemampuan pabriknya agar bisa membuat mobil listrik (termasuk hybrid) di masa depan. Head, Corporate Planning & Communication Division Head PT Astra Daihatsu Motor, Edward P Napitupulu, menjelaskan perusahaan memiliki keseriusan mengembangkan pasar kendaraan listrik di Tanah Air. Mereka mengambil langkah menyiapkan pabrik yang mampu memproduksi mobil listrik dan mobil hybrid yang rencananya mulai berproduksi pada 2024. “Bahkan kami sudah mulai pembangunan pabrik yang nanti applicable atau punya kapabilitas untuk membuat mobil listrik, misalkan buat mobil listrik atau hybrid. Itu mulai produksi tahun 2024,” kata Edward dikutip dari Antara. Edward mengungkapkan meski belum memasarkan mobil listrik, tetapi pihaknya telah membuat dan memamerkan mobil listrik konsep di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) sejak dua tahun lalu. Mobil listrik konsep yang dipamerkan itu antara lain adalah Ayla EV dan Vizion-F. Edward pun mengaku belum bisa mengungkapkan kapan perusahaan akan meluncurkan mobil listrik produksinya. Masih Fokus di LCGC dan MPV Saat ini, saudara dari Toyota Indonesia ini masih fokus pasar-pasar utama yang ada sekarang. Mereka menyasar konsumen pembeli pertama (first time buyer) dan model-model yang ditawarkan masih di model LCGC (low cost green car), MPV (kendaraan multi guna), dan kendaraan niaga. “Memang saat ini kami belum bisa menginformasikan secara gamblang kapan timing-nya. Begitu tiba timing-nya kami akan undang. Saat ini kami akan fokus terus ke market yang memang kami kuat di situ, seperti first time buyer, LCGC, MPV dan juga niaga atau pick up,” katanya. Daihatsu, lanjut Edward, juga mengaku masih ingin mengeksplorasi keinginan pelanggan sambil terus berprogres menerapkan teknologi terkini. “Masalah mobil listrik atau hybrid ini sebetulnya tidak hanya teknologi tapi ada kebijakan zero emission, zero carbon. Kami juga secara serius menangani ini,” katanya.

Head, Corporate Planning & Communication Division Head PT Astra Daihatsu Motor, Edward P Napitupulu, menjelaskan perusahaan memiliki keseriusan mengembangkan pasar kendaraan listrik di Tanah Air. Mereka mengambil langkah menyiapkan pabrik yang mampu memproduksi mobil listrik dan mobil hybrid yang rencananya mulai berproduksi pada 2024.



“Bahkan kami sudah mulai pembangunan pabrik yang nanti applicable atau punya kapabilitas untuk membuat mobil listrik, misalkan buat mobil listrik atau hybrid. Itu mulai produksi tahun 2024,” kata Edward dikutip dari Antara.

Edward mengungkapkan meski belum memasarkan mobil listrik, tetapi pihaknya telah membuat dan memamerkan mobil listrik konsep di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) sejak dua tahun lalu. Mobil listrik konsep yang dipamerkan itu antara lain adalah Ayla EV dan Vizion-F.

Edward pun mengaku belum bisa mengungkapkan kapan perusahaan akan meluncurkan mobil listrik produksinya. Masih Fokus di LCGC dan MPV Saat ini, saudara dari Toyota Indonesia ini masih fokus pasar-pasar utama yang ada sekarang. Mereka menyasar konsumen pembeli pertama (first time buyer) dan model-model yang ditawarkan masih di model LCGC (low cost green car), MPV (kendaraan multi guna), dan kendaraan niaga.



“Memang saat ini kami belum bisa menginformasikan secara gamblang kapan timing-nya. Begitu tiba timing-nya kami akan undang. Saat ini kami akan fokus terus ke market yang memang kami kuat di situ, seperti first time buyer, LCGC, MPV dan juga niaga atau pick up,” katanya.



Daihatsu, lanjut Edward, juga mengaku masih ingin mengeksplorasi keinginan pelanggan sambil terus berprogres menerapkan teknologi terkini. “Masalah mobil listrik atau hybrid ini sebetulnya tidak hanya teknologi tapi ada kebijakan zero emission, zero carbon. Kami juga secara serius menangani ini,” katanya.



