Komunitas Mobil Jadi Tamu Spesial di IIMS 2023

Jakarta: Memasuki hari ke-5 pameran Indonesia International Motor Show ( IIMS ) 2023, Adira Finance menggelar acara parade mobil yang merupakan rangkaian kegiatan Kongkowmotif, Minggu, 19 Februari 2023.Kegiatan kali ini diikuti oleh 50 peserta dari Komunitas FK3O (Forum Komunikasi Klub dan Komunitas Otomotif).Direktur Utama Adira Finance, Dewa Made Susila mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menjaga silaturahmi dengan rekan-rekan komunitas roda empat, serta upaya Adira memperkuat ekosistem otomotif Indonesia."Adira Finance menjalankan misi untuk menyediakan solusi keuangan sesuai kebutuhan konsumen yang diwujudkan melalui sinergi dengan ekosistem, termasuk komunitas otomotif. Saya mengapresiasi peran aktif sahabat-sahabat komunitas dalam mendukung kemajuan industri," kata Dewa Made."Semoga kegiatan hari ini dapat menjadi inspirasi bagi kita bersama untuk terus berkolaborasi dalam rangka memperkuat ekosistem otomotif Indonesia," lanjutnya.Kegiatan Kongkowmotif kali ini dimulai dengan parade mobil anggota komunitas dari titik kumpul di Bands Cafe menuju lokasi IIMS 2023 di JIExpo Kemayoran, tepatnya ke main booth MUFG-Danamon-Adira Finance yang berada di area outdoor.Di booth tersebut, para peserta dapat menikmati fasilitas gratis cuci mobil waterless dan gratis pengecekan AC. Tersedia juga cashback 10.000 Adirapoin dengan melakukan penukaran voucher Moservice via aplikasi mobile Adiraku.Usai menyambangi booth Adira, seluruh komunitas mengikuti agenda sharing dan ngobrol santai dengan narasumber, salah satunya influencer otomotif Gofar Hilman.Adira Finance kembali menjadi official multifinance partner di ajang IIMS 2023, bersama Danamon dan didukung oleh MUFG sebagai official bank partner, menawarkan berbagai promo diantaranya bunga super ringan mulai 1.68 persen (per annum), bunga spesial mulai 0 persen untuk merek tertentu dengan tenor 3 tahun, biaya provisi 0 persen, dan uang muka 5 persen (khusus mobil listrik).Selain itu, dapatkan promo tukar tambah dengan cashback hingga 700 ribu Adirapay maupun subsidi CSR Green Financing hingga 7.5 juta untuk pembelian kendaraan listrik. Promo terbatas ini berlangsung dari tanggal 16 - 26 Februari 2023 hanya di booth Adira Finance di IIMS 2023.Pengunjung yang membeli kendaraan (mobil atau motor) dan sepeda/sepeda listrik dengan kredit Adira Finance berkesempatan memenangkan undian Goes to MotoGP 2023. Tersedia 50 tiket nonton gratis MotoGP Mandalika untuk konsumen yang beruntung."Adira Finance berperan sebagai wadah penyatu komunitas, akan terus mendukung sekaligus mempererat hubungan dengan pecinta otomotif, sebagai bentuk komitmen terhadap kemajuan industri dan mitra dalam mencapai kesejahteraan masyarakat,” tutup Made.