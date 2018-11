Fun Drive Bersama Chevrolet Trax

Sporty. Tapi tak lantas meninggalkan kesan elegan. Begitu gambaran tiga unit Chevrolet Trax Premier yang ada di depan kami.Tempo hari, General Motors Indonesia (GM) kembali mengadakan uji coba berkendara pada salah satu lini Sport Utility Vehicle (SUV). Kali ini, enam jurnalis ditantang mengendarai Chevrolet Trax Premier di jalanan ibu kota dan Bogor.Uji coba bertema Fun Drive ini tidak hanya berfokus mengulik performa mesin mobil. Tetapi juga untuk menjajal fitur mobil yang digadang-gadang bakal memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan.Rute yang dipilih untuk menjajal kemampuan mobil yakni dari kawasan Pondok Indah, Rancamaya Bogor, dan berakhir di Kota Kasablanka. Boleh dikata, jalanan tersebut paling pas buat menggambarkan sensasi berkendara di dalam dan luar kota."Ini merupakan kegiatan untuk memberikan pengalaman menyenangkan dengan Chevrolet Trax," kata External Affairs & Communications Director, GM Indonesia, Yuniadi Haksono Hartono kepada Medcom.id di Jakarta, Kamis, 22 November 2018 lalu.(Baca juga: Sejarah Panjang Chevrolet di Segmen SUV Pada bagian depan, tampilan wajah mobil tajam dan futuristik. Didukung fitur lampu LED Projector and Daytime Running Light. Seolah siap dijajal pada kecepatan tinggi.Namun di satu sisi, mobil ini juga disokong velg 18 inchi berikut ground clearance yang tinggi. Belum lagi dilengkapi fitur electric sunroof. Cocok buat pengendara yang ingin menikmati perjalanan segala medan.Sementara pada bagian interior, kesan futuristik dan elegan makin mentereng. Kabin Trax yang dapat menampung 5 penumpang dirasa cukup lapang.Fitur kabin memadukan material semi kulit yang cukup mewah.Termasuk penggunaan jok sporty model bucket seat dengan adjustable headrest.Tak ketinggalan adanya fitur keyless entry dengan start/stop button engine.Dari segi desain, patut diakui, Chevrolete Trax berhasil merubah steoreotypes pengguna mobil. Siapapun akan terlihat pantas ketika keluar dari pintu kemudi mobil. Pada segi harga mobil pabrikan Amerika tersebut dibanderol di atas Rp250 juta-an."Memang fokus kami terhadap customer value offering," imbuh Yunaedi.Chevrolet Trax terasa unggul ketika dijajal pada kecepatan tinggi. Mobil tetap stabil dan tidak goyang meski dihajar pada kecepatan 160 km per jam.Uniknya mobil tersebut tetap terasa nyaman ketika dijajal pada kecepatan tinggi. Jarak pandang yang luwes memudahkan pengemudi selalu awas dalam berkendara.Performa mesin cukup responsif untuk mobil dengan kekuatan sedang, 1.400 cc. Mahfum, mobil disokong mesin Ecotec turbocharger. Menghasilkan tenaga hingga 140 Ps dan torsi sebesan 200 Nm.Soal bahan bakar tentu subyektif. Namun dengan kondisi yang cukup macet, bisa mencapai 12,9 km per liter untuk transmisi 6-Speed Automatic with Tiptronic.(TIN)