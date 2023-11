Purna Bakti Duljatmono dan Lanjutan Strategi Fuso di Indonesia

Ahmad Garuda • 09 November 2023 13:15



Jakarta - Sebuah brand besar bisa besar, biasanya karena ada 'tangan-tangan dingin' yang bisa menyusun strategi terbaik dan tim yang bisa diatur dengan baik. Hal ini juga yang ditunjukkan oleh Duljatmono yang saat ini masih menjabat sebagai Executive VP of Sales & Marketing Div, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) yang merupakan APM dari Mitsubishi Fuso di Indonesia. Memasuki masa akhir jabatannya, Ia yang akrab disapa dengan Pak Momon itu terlihat masih tetap bersemangat. Lalu apa saja pencapaian yang pernah dilakukannya di masa keemasannya di perusahaan truk nomor satu di Indonesia itu? Jika melihat beberapa hal yang fundamental, beberapa kali Fuso membuat gebrakan program untuk mendukung komunitas penggunanya dan memberikan prioritas kepada mereka yang ingin menggunakan Fuso sebagai kendaraan angkutan. "Beberapa program yang Kami buat selama ini, memang tidak terlepas dari kerja sama tim yang baik. Ini juga untuk membuat konsumen tetap merasa mendapat prioritas. Sebenarnya, kalau dibilang pensiun juga tidak. Karena nanti tetap akan berkarya di pabrik Fuso, namun pekerjaannya tidak terlalu berat," ujar Momon yang telah mengambil 34 tahun di Fuso pada acara lepas sambut di Cerita Rasa Restaurant, Jakarta Selatan pada Rabu (8/10/2023). Sebagai gantinya, Aji Jaya yang saat ini masih menjabat sebagai VP of Sales & Marketing Div PT KTB, dan bakal naik di posisi diemban Momon. Aji menegaskan bahwa soal strategi yang bakal mereka terapkan di 2024, tentu akan tetap melanjutkan yang sudah ada dan membuat beberapa strategi yang lebih pas untuk kebutuhan konsumen. Bahkan saat disinggung tentang persiapan eCanter masuk Indonesia di 2024. "Sejauh ini kita masih on track untuk preparasi itu. Biasa kalau di mobil sebelum launching atau rilis kan banyak yang perlu disiapkan seperti after sales. Secara paralel kita sedang persiapkan infrastruktur pendukung dari pemerintah untuk kendaraan listrik. Sampai sejauh ini kita masih intens komunikasi dengan prinsipal terkait dengan rencana yang disampaikan kemarin yaitu launching eCanter," ujar Aji. Aji melanjutkan bahwa saat ini mereka sudah melakukan beberapa uji coba dengan perusahaan dengan memberikan kesempatan untuk mencoba. "Yang kemarin Kita uji coba itu versi 1.1 atau generasi awal yang masih berbentuk konsep. Sementara nanti yang akan mereka jual adalah eCanter versi 1.2." Soal strategi kendaraan listrik di Indonesia, memang Fuso masih menimbang-nimbang tentang regulasi yang diberikan pemerintah dan apa yang akan didapatkan oleh konsumen mereka. Namun untuk membawa perubahan ke pasar kendaraan komersil ringan, eCanter sepertinya bakal picu peralihan penggunaan kendaraan komersil ringan yang ramah lingkungan. Perjalanan karir Duljatmono di KTB 1989 - Staff of Planning Office 1990 - Sub Assistant Manager 1993 - Section Chief of Project Coordination 1997 - Chief of Project Development Section 1998 - Head of planning Departemen 2000 - Department Head of Customer Satisfaction Dept 2004 - Group Manager of Sales Communication Group 2005 - Group Leader of Sales Communication 2007 - Group Head of Sales Communication Group 2009 - Head of Strategic Product Group 2011 - Group Head of Dealer 3S Support Group 2013 - Operating General Manager of MMC Marketing Division 2015 - General Manager Of MFTBC Marketing Division 2016 – 2023 - Executive Vice President of Sales & Marketing Divisions PT KTB

Jakarta - Sebuah brand besar bisa besar, biasanya karena ada 'tangan-tangan dingin' yang bisa menyusun strategi terbaik dan tim yang bisa diatur dengan baik. Hal ini juga yang ditunjukkan oleh Duljatmono yang saat ini masih menjabat sebagai Executive VP of Sales & Marketing Div, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) yang merupakan APM dari Mitsubishi Fuso di Indonesia.



Memasuki masa akhir jabatannya, Ia yang akrab disapa dengan Pak Momon itu terlihat masih tetap bersemangat. Lalu apa saja pencapaian yang pernah dilakukannya di masa keemasannya di perusahaan truk nomor satu di Indonesia itu? Jika melihat beberapa hal yang fundamental, beberapa kali Fuso membuat gebrakan program untuk mendukung komunitas penggunanya dan memberikan prioritas kepada mereka yang ingin menggunakan Fuso sebagai kendaraan angkutan.



"Beberapa program yang Kami buat selama ini, memang tidak terlepas dari kerja sama tim yang baik. Ini juga untuk membuat konsumen tetap merasa mendapat prioritas. Sebenarnya, kalau dibilang pensiun juga tidak. Karena nanti tetap akan berkarya di pabrik Fuso, namun pekerjaannya tidak terlalu berat," ujar Momon yang telah mengambil 34 tahun di Fuso pada acara lepas sambut di Cerita Rasa Restaurant, Jakarta Selatan pada Rabu (8/10/2023).

Advertisement

Sebagai gantinya, Aji Jaya yang saat ini masih menjabat sebagai VP of Sales & Marketing Div PT KTB, dan bakal naik di posisi diemban Momon. Aji menegaskan bahwa soal strategi yang bakal mereka terapkan di 2024, tentu akan tetap melanjutkan yang sudah ada dan membuat beberapa strategi yang lebih pas untuk kebutuhan konsumen. Bahkan saat disinggung tentang persiapan eCanter masuk Indonesia di 2024.

Baca Juga:

Rem Over Heat, 'Budaya' Menyiramkan Air Dihilangkan saja



"Sejauh ini kita masih on track untuk preparasi itu. Biasa kalau di mobil sebelum launching atau rilis kan banyak yang perlu disiapkan seperti after sales. Secara paralel kita sedang persiapkan infrastruktur pendukung dari pemerintah untuk kendaraan listrik. Sampai sejauh ini kita masih intens komunikasi dengan prinsipal terkait dengan rencana yang disampaikan kemarin yaitu launching eCanter," ujar Aji.



Aji melanjutkan bahwa saat ini mereka sudah melakukan beberapa uji coba dengan perusahaan dengan memberikan kesempatan untuk mencoba. "Yang kemarin Kita uji coba itu versi 1.1 atau generasi awal yang masih berbentuk konsep. Sementara nanti yang akan mereka jual adalah eCanter versi 1.2."



Soal strategi kendaraan listrik di Indonesia, memang Fuso masih menimbang-nimbang tentang regulasi yang diberikan pemerintah dan apa yang akan didapatkan oleh konsumen mereka. Namun untuk membawa perubahan ke pasar kendaraan komersil ringan, eCanter sepertinya bakal picu peralihan penggunaan kendaraan komersil ringan yang ramah lingkungan.



Perjalanan karir Duljatmono di KTB

1989 - Staff of Planning Office

1990 - Sub Assistant Manager

1993 - Section Chief of Project Coordination

1997 - Chief of Project Development Section

1998 - Head of planning Departemen

2000 - Department Head of Customer Satisfaction Dept

2004 - Group Manager of Sales Communication Group

2005 - Group Leader of Sales Communication

2007 - Group Head of Sales Communication Group

2009 - Head of Strategic Product Group

2011 - Group Head of Dealer 3S Support Group

2013 - Operating General Manager of MMC Marketing Division

2015 - General Manager Of MFTBC Marketing Division

2016 – 2023 - Executive Vice President of Sales & Marketing Divisions PT KTB



Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id (UDA) Sebuah brand besar bisa besar, biasanya karena ada 'tangan-tangan dingin' yang bisa menyusun strategi terbaik dan tim yang bisa diatur dengan baik. Hal ini juga yang ditunjukkan oleh Duljatmono yang saat ini masih menjabat sebagai Executive VP of Sales & Marketing Div, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) yang merupakan APM dari Mitsubishi Fuso di Indonesia.Memasuki masa akhir jabatannya, Ia yang akrab disapa dengan Pak Momon itu terlihat masih tetap bersemangat. Lalu apa saja pencapaian yang pernah dilakukannya di masa keemasannya di perusahaan truk nomor satu di Indonesia itu? Jika melihat beberapa hal yang fundamental, beberapa kali Fuso membuat gebrakan program untuk mendukung komunitas penggunanya dan memberikan prioritas kepada mereka yang ingin menggunakan Fuso sebagai kendaraan angkutan."Beberapa program yang Kami buat selama ini, memang tidak terlepas dari kerja sama tim yang baik. Ini juga untuk membuat konsumen tetap merasa mendapat prioritas. Sebenarnya, kalau dibilang pensiun juga tidak. Karena nanti tetap akan berkarya di pabrik Fuso, namun pekerjaannya tidak terlalu berat," ujar Momon yang telah mengambil 34 tahun di Fuso pada acara lepas sambut di Cerita Rasa Restaurant, Jakarta Selatan pada Rabu (8/10/2023).Sebagai gantinya, Aji Jaya yang saat ini masih menjabat sebagai VP of Sales & Marketing Div PT KTB, dan bakal naik di posisi diemban Momon. Aji menegaskan bahwa soal strategi yang bakal mereka terapkan di 2024, tentu akan tetap melanjutkan yang sudah ada dan membuat beberapa strategi yang lebih pas untuk kebutuhan konsumen. Bahkan saat disinggung tentang persiapan eCanter masuk Indonesia di 2024."Sejauh ini kita masih on track untuk preparasi itu. Biasa kalau di mobil sebelum launching atau rilis kan banyak yang perlu disiapkan seperti after sales. Secara paralel kita sedang persiapkan infrastruktur pendukung dari pemerintah untuk kendaraan listrik. Sampai sejauh ini kita masih intens komunikasi dengan prinsipal terkait dengan rencana yang disampaikan kemarin yaitu launching eCanter," ujar Aji.Aji melanjutkan bahwa saat ini mereka sudah melakukan beberapa uji coba dengan perusahaan dengan memberikan kesempatan untuk mencoba. "Yang kemarin Kita uji coba itu versi 1.1 atau generasi awal yang masih berbentuk konsep. Sementara nanti yang akan mereka jual adalah eCanter versi 1.2."Soal strategi kendaraan listrik di Indonesia, memang Fuso masih menimbang-nimbang tentang regulasi yang diberikan pemerintah dan apa yang akan didapatkan oleh konsumen mereka. Namun untuk membawa perubahan ke pasar kendaraan komersil ringan, eCanter sepertinya bakal picu peralihan penggunaan kendaraan komersil ringan yang ramah lingkungan.Perjalanan karir Duljatmono di KTB1989 - Staff of Planning Office1990 - Sub Assistant Manager1993 - Section Chief of Project Coordination1997 - Chief of Project Development Section1998 - Head of planning Departemen2000 - Department Head of Customer Satisfaction Dept2004 - Group Manager of Sales Communication Group2005 - Group Leader of Sales Communication2007 - Group Head of Sales Communication Group2009 - Head of Strategic Product Group2011 - Group Head of Dealer 3S Support Group2013 - Operating General Manager of MMC Marketing Division2015 - General Manager Of MFTBC Marketing Division2016 – 2023 - Executive Vice President of Sales & Marketing Divisions PT KTB