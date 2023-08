VW Golf GTI dan Tiguan Allspace Melantai di GIIAS 2023, Cek Harganya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Garuda Mataram Motor (GMM) selaku Agen Tunggal Pemegang Merek (APM) Volkswagen di Indonesia merilis dua model New Golf GTI dan All-New Tiguan Allspace di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show ( GIIAS ) 2023."VW Golf GTI adalah salah satu legenda hatchback berperforma tinggi di dunia, dan kini kami bawa kembali di Indonesia untuk memuaskan keinginan para car enthusiast yang telah lama menunggu mobil ini," ujar Head of Sales PT GMM, Badawi Marhasan di ICE, BSD, Tangerang.New Golf GTI hadir dengan lampu depan LED performa tinggi, Daytime Running Lights (DRL) dan lima LED di setiap sisi bumper depan yang menciptakan lampu kabut berbentuk X dengan fitur Active Cornering Lights yang terintegrasi.The New Golf GTI mengusung mesin 2.0 TSI turbocharger yang mampu menghasilkan tenaga mencapai 248 Tk dan torsi maksimal 370 Nm. Berpadu dengan transmisi DSG 7-speed dengan kopling ganda, mobil ikonik ini mampu berakselerasi 0-100 km/jam dalam waktu 6,3 detik. Sementara kecepatan maksimumnya dibatasi hingga 250 km/jam.Sedangkan All New Tiguan Allspace yang sudah mendapatkan beragam penyegaran diyakini bakal meneruskan kesuksesannya sebagai SUV VW terlaris di dunia. Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2017 lalu, model ini telah terjual lebih dari 1,5 juta unit di seluruh dunia."Kami yakin All-New VW Tiguan Allspace akan menjadi penantang serius di segmen SUV premium di Indonesia. Saat ini SUV merupakan model yang permintaannya di Indonesia terus meningkat, dan kami melihat kesempatan yang tepat bagi kami untuk mengisi model SUV 7-seater di pasar premium," ungkap Badawi.New VW Golf GTI ditawarkan dalam lima pilihan warna, yaitu Kings red, Moonstone grey, deep black, Oryx white dan Atlantic blue. Mobil ini dibanderol Rp 1,2 miliar off the road.Sementara All-New Tiguan Allspace tersedia dengan lima pilihan warna, yakni Deep black, Atlantic blue, Oryx white, Pyrite silver dan Platinum grey. Tiguan Allspace terbaru dibanderol seharga Rp854 juta on the road Jabodetabek dengan jaminan free service 5 tahun dan warranty 2 tahun + 2 tahun.