Jajaran Lengkap All New Lexus RX, Ada Mobil Listriknya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ERA)

Lexus Indonesia secara resmi memperkenalkan All New RX untuk para kaum borjuis. Mereka tidak hanya hanya meluncurkan 1 varian saja, namun langsung 3 varian dengan teknologi yang berbeda.Konsumen di Indonesia kini bisa memilih RX model mulai dari 450h+ Luxury (PHEV), RX 350h Luxury (HEV), dan RX 350 Luxury (Gasoline). Hadirnya ketiga ini menawarkan pilihan bagi konsumen untuk memilih mobil yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup.“Saat ini, teknologi elektrifikasi telah menjadi pilihan lifestyle baru, tidak hanya di global, tapi juga di Indonesia. Kami harap beragamnya pilihan kendaraan elektrifikasi yang ditawarkan ini dapat memenuhi lifestyle konsumen di Indonesia,” tutur General Manager Lexus Indonesia, Bansar Maduma, Selasa (21/2/2023).Di mulai dari All New RX 450h+ Luxury berteknologi PHEV ditunjang dengan mesin 2.500 cc 4-silinder Plug-In Hybrid Electric bertenaga 304 daya kuda. Tenaga ini kemudian mendapatkan dukungan motor listrik dan baterai lithium- ion berdaya 18,1 kWh sehingga memiliki jarak tempuh full EV tanpa bantuan motor bakar sekitar 60–70 km.All New RX 450h+ Luxury kemudian dilengkapi dengan AC Wall Charger. Dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang ingin melakukan isi ulang baterai di rumah dengan durasi pengecasan sekitar 2,5–3 jam hingga baterai penuh 100 persen.Kemudian varian RX 350h Luxury memiliki kesamaan mesin dan transmisi dengan RX PHEV. Melalui powertrain HEV dengan output tenaga 247 daya kuda dan berpenggerak FWD. Menawarkan mobilitas untuk pelanggan yang ingin merasakan keseimbangan antara efisiensi dan kenyamanan berkendara.Sedangkan untuk varian RX 350 Luxury 100 persen didukung mesin 2.400 cc 4-silinder turbocharged yang mampu menghasilkan tenaga 275 daya kuda. Sistem penggerak roda depan (FWD) didukung transmisi otomatis 8-speed Direct Shift.Seluruh desain varian All New RX mengusung konsep craftsmanship Lexus Takumi yang legendaris. Hadir dengan kombinasi Limitless Design, Lexus Driving Signature, dan Human Centered Technology.Bagian luar maupun dalam, mengalami banyak perubahan dan improvement. Dari segi eksterior, fascia mengadopsi Limitless Grille Design. Body dan grille menyatu sehingga menciptakan identitas authentic Spindle Body.Dilengkapi dengan 3-LED headlight with Adaptive High-Beam System (AHS) yang kini hadir dengan tone warna hitam. Kemudian terdapat Limitless L-Shaped Light Bar di bagian belakang, dan Unified Lexus Logo yang menciptakan tampilan yang lebih mudah dikenali dan modern.Rancang bangun kabin dibentuk berdasarkan Human Centered Technology terlihat melalui konsep Tazuna Cockpit atau Driver-Focused Cockpit. Memiliki tiga poin keunggulan yaitu Eyes on the Road, Hands on the Wheel, dan Intuitive Interface.Penumpang dimanjakan dengan Mark Levinson Sound System 21-speaker, Electric Reclining Rear Seats, Multi-color Ambient Illumination, dan 14-inch Touch Screen Multimedia Display yang terbesar di kelasnya. Keseluruhan interiornya mendukung kenyamanan berkendara dan memberikan suasana yang mewah sekaligus elegan.Fitur canggihnya mampu memberikan kenyamanan dan keselamatan ekstra bagi penggunanya. Ada E-Latch yang memudahkan pengguna membuka dan menutup pintu, ditambah dengan fitur safety Lexus Safety System+ generasi ketiga (LSS+ 3.0) dengan tambahan Safe Exit Assist, dapat mencegah pengguna membuka pintu jika lalu lintas sekitar tidak aman. Selain itu, seluruh varian dilengkapi Intelligent Assistance dengan sistem Voice Command, Wireless Apple CarPlay & Wire-connect Android Auto, Shift-by-wire, HUD, dan Wireless Charger.