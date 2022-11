Kijang Innova Zenix Sasar Konsumen Berpendapatan Rp30 Juta/Bulan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

All New Toyota Kijang Innova Zenix sudah menjadi mobil untuk kaum menengah ke atas. Bahkan untuk membeli mobil ini saja, minimal kamu harus punya pendapatan minimal Rp30 juta per bulan.Sebagai gambaran saja, mobil keluarga ini ditawarkan dengan harga mulai dari Rp419 juta hingga Rp614 juta (on the road DKI Jakarta). Apabila disimulasikan dengan down payment (DP) sebesar 20 persen dan cicilan selama 5 tahun (60 kali cicilan), maka konsumen akan menanggung cicilan berkisar Rp9,1 juta hingga Rp13,1 juta per bulannya.Area Business Manager Auto 2000 Northwest, Herry Darmasaputra, menyebutkan saat ini All New Toyota Kijang Innova Zenix menyasar segmen menengah ke atas. Bahkan dia merinci, yang dimaksud konsumen menengah ke atas ini adalah orang-orang dengan pendapatan mencapai Rp30 juta per bulan."Kalau di detailkan, segmen Rp30juta itu manager menengah atau pengusaha muda. Jadi pengusaha kecil-kecilan online, General Manager, di kelas itu minimal Rp25 - 30 juta (gaji per bulan)," ungkap Herry di Jumat (25-11-2022) di Pantai Indah Kapuk Jakarta.Branch Management Area DKI Banten Dept Head Toyota Astra Financial Services (TAF), Argha Fachsa, menyebutkan rumus untuk kredit kendaraan adalah pendapatannya harus 3 kali lipat dari cicilan, atau cicilan yang ditanggungnya senilai 1/3 dari pendapatannya."Misalkan dengan angsuran Rp7 juta, Rp8 juta, Rp9 juta maka pendapatannya harus 3 kali lipat," ujar Argha di kesempatan yang sama.Meski demikian, dia menegaskan bahwa penghasilan ini bukan berarti hanya gaji semata. Bisa juga pendapatan bersama (join income) dengan pasangan, punya usaha lain, dan sebagainya."Bisa tidak punya gaji Rp15 juta ambil Innova? Bisa asalkan punya join income, usaha lain, atau hal-hal lain yang bernilai."Kemudian untuk meringankan konsumen yang ingin membeli All New Toyota Kijang Innova Zenix, TAF kini sedang menggelar program khusus. Melalui TAF Innova Zenix New Fest di PIK Avenue, Jakarta, hingga 4 Desember 2022 konsumen bisa melakukan test drive dan tersedia paket cicilan khusus.“TAF dan berkolaborasi dengan dealer-dealer resmi memberikan promo-promo menarik seperti DP 0 persen dan Bunga mulai dari 0 persen, serta banyak hadiah langsung saat pengajuan SPK di acara tersebut seperti voucher belanja jutaan rupiah, souvenir menarik, dan doorprize. Program subscribe dari KINTO juga tersedia untuk Innova Zenix Hybrid, pelanggan KINTO dapat berlangganan mulai dari 9 jutaan per bulan,” ujar Argha Fachsa.